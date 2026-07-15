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Минское метро изменит режим работы из-за полуфинала чемпионата мира по футболу

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  • 15.07.2026, 19:07
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Минское метро изменит режим работы из-за полуфинала чемпионата мира по футболу

Сегодня состоится поединок сборных Англии и Аргентины.

В ночь на 16 июля три станции минского метро будут работать дольше обычного. Режим их работы продлили из-за трансляции матчей чемпионата мира по футболу.

«В связи с проведением трансляции матчей чемпионата мира по футболу — 2026, в целях обеспечения перевозок пассажиров после окончания трансляции, станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“ и „Первомайская“ будут открыты для приема пассажиров 16.07 до 1.00», — сообщили в метрополитене.

Напомним, во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 15 июля сыграют сборные Англии и Аргентины. Матч начнется в 22.00 по белорусскому времени.

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