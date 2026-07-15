Армия США провела новую серию ударов по Ирану
- 15.07.2026, 18:42
Атака продолжалась полтора часа.
Утром 15 июля американские войска нанесли серию ударов по объектам в Иране, которая продолжалась полтора часа.
Об этом в соцсети Х сообщили представители Центрального командования (CENTCOM) Армии США.
«В ходе 90-минутной серии ударов CENTCOM нанесло удары высокоточным оружием по системам береговой обороны, а также по местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Тунб. Эти удары еще больше ослабили способность Ирана наносить удары по гражданскому судоходству в Ормузском проливе», — сообщило американские офицеры.
По данным CENTCOM, удары по Ирану начались в 06:00 по восточному времени США (13:00 по Минску) и завершились к 07:30 по восточному времени (14:30 по Минску).
Кроме того американские офицеры также опубликовали видео, на котором, по всей видимости, запечатлена с помощью тепловизора съемка атаки по Ирану.
Как напоминает телеканал CNN, остров Большой Тунб расположен у западного входа в Ормузский пролив. Он один из нескольких островов, имеющих стратегическое значение и входит в состав так называемой «арки обороны» Ирана, подытожили журналисты.