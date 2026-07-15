Шарлиз Терон призналась в необычной гастрономической слабости 15.07.2026, 18:26

Шарлиз Терон

Фото: Associated Press

Звезда Голливуда обожает картофельные чипсы.

Шарлиз Терон на премьере фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в Нью-Йорке неожиданно призналась, что ее главая гастрономическая слабость — картофельные чипсы. Актриса с юмором заявила, что именно ими ее было бы проще всего заманить в на съемочную площадку, как это делает нимфа Калипсо с Одиссеем в новой экранизации, пишет ENews (перевод — сайт Charter97.org).

«О, картофельные чипсы. Я согласна. Только пусть они будут с разными вкусами», — сказала Терон. При этом она уточнила, что обычные соленые чипсы ей не нравятся. «Мне нужны со вкусом чатни, кетчупа, мясного рагу и всего такого», — добавила актриса.

Любовь к этому перекусу сопровождает Терон уже много лет. Еще в 2018 году она рассказывала, что именно чипсы помогли ей набрать около 23 килограммов для роли в фильме «Талли». По словам актрисы, пакеты с чипсами лежали у нее буквально повсюду — в машине, ванной, на кухне и даже в трейлере.

Однако такой эксперимент оказался непростым. «Самым тяжелым было то, что я не ожидала, как такое количество переработанной пищи повлияет на мое настроение», — вспоминала Терон. По ее словам, именно тогда она впервые столкнулась с депрессией.

Сегодня 50-летняя актриса признает, что возраст тоже дает о себе знать. Если после съемок фильма «Монстр» ей удалось быстро вернуть прежнюю форму, то теперь, говорит Терон, организм восстанавливается уже далеко не так легко.

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