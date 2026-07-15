закрыть
15 июля 2026, среда, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шарлиз Терон призналась в необычной гастрономической слабости

  • 15.07.2026, 18:26
Шарлиз Терон призналась в необычной гастрономической слабости
Шарлиз Терон
Фото: Associated Press

Звезда Голливуда обожает картофельные чипсы.

Шарлиз Терон на премьере фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в Нью-Йорке неожиданно призналась, что ее главая гастрономическая слабость — картофельные чипсы. Актриса с юмором заявила, что именно ими ее было бы проще всего заманить в на съемочную площадку, как это делает нимфа Калипсо с Одиссеем в новой экранизации, пишет ENews (перевод — сайт Charter97.org).

«О, картофельные чипсы. Я согласна. Только пусть они будут с разными вкусами», — сказала Терон. При этом она уточнила, что обычные соленые чипсы ей не нравятся. «Мне нужны со вкусом чатни, кетчупа, мясного рагу и всего такого», — добавила актриса.

Любовь к этому перекусу сопровождает Терон уже много лет. Еще в 2018 году она рассказывала, что именно чипсы помогли ей набрать около 23 килограммов для роли в фильме «Талли». По словам актрисы, пакеты с чипсами лежали у нее буквально повсюду — в машине, ванной, на кухне и даже в трейлере.

Однако такой эксперимент оказался непростым. «Самым тяжелым было то, что я не ожидала, как такое количество переработанной пищи повлияет на мое настроение», — вспоминала Терон. По ее словам, именно тогда она впервые столкнулась с депрессией.

Сегодня 50-летняя актриса признает, что возраст тоже дает о себе знать. Если после съемок фильма «Монстр» ей удалось быстро вернуть прежнюю форму, то теперь, говорит Терон, организм восстанавливается уже далеко не так легко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко