Журналисты назвали причину смерти сенатора США Линдси Грэма 12.07.2026, 11:05

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Линдси Грэм

Фото: president.gov.ua

Он скончался в возрасте 71 года.

В субботу вечером сотрудники экстренных служб выехали на вызов о «сердечном приступе» в доме сенатора США Линдси Грэма на Капитолийском холме, сообщает NBC News.

Издание, ссылаясь на изученные фотографии, пишет, что парамедики перенесли человека на носилках из дома Грэма в ожидающую машину скорой помощи. На месте происшествия также находились полицейские и пожарные автомобили.

Ранее офис сенатора сообщил о его смерти в возрасте 71 года.

10 июля Линдси Грэм был с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Конгресса, пишет New Voice.

Сенатор объявил, что ему и коллегам удалось достичь согласия с Белым домом относительно новой версии законопроекта о санкциях против России, соавтором которого он был. Принятие пакета санкций, по его словам, позволило бы США получить дополнительные инструменты для поддержки обороноспособности Украины, в частности в сфере противодействия баллистическим ракетам.

Линдси Грэм также посетил производство украинской технологическо-оборонной компании SkyFall.

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