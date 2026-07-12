Журналисты назвали причину смерти сенатора США Линдси Грэма
- 12.07.2026, 11:05
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Он скончался в возрасте 71 года.
В субботу вечером сотрудники экстренных служб выехали на вызов о «сердечном приступе» в доме сенатора США Линдси Грэма на Капитолийском холме, сообщает NBC News.
Издание, ссылаясь на изученные фотографии, пишет, что парамедики перенесли человека на носилках из дома Грэма в ожидающую машину скорой помощи. На месте происшествия также находились полицейские и пожарные автомобили.
Ранее офис сенатора сообщил о его смерти в возрасте 71 года.
10 июля Линдси Грэм был с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Конгресса, пишет New Voice.
Сенатор объявил, что ему и коллегам удалось достичь согласия с Белым домом относительно новой версии законопроекта о санкциях против России, соавтором которого он был. Принятие пакета санкций, по его словам, позволило бы США получить дополнительные инструменты для поддержки обороноспособности Украины, в частности в сфере противодействия баллистическим ракетам.
Линдси Грэм также посетил производство украинской технологическо-оборонной компании SkyFall.