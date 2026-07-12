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Под Витебском запретили праздновать Купалье

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  • 12.07.2026, 11:38
  • 5,482
Под Витебском запретили праздновать Купалье
Фото: David Tadevosian / Shutterstock.com

Под угрозой ареста.

В деревне под Витебском жителям пригрозили штрафами и арестами за попытку собраться на Купалье. Фото объявления опубликовала «Вясна».

По информации правозащитников, в деревне Лятохи Витебской области на доске объявлений появилось сообщение о том, что празднование отменяется из-за запрета милиции (отдел РОВД).

В объявлении говорится, что за проведение мероприятия грозит штраф в 100 базовых величин (4500 рублей) и административный арест на 15 суток.

«Любого участника могут арестовать. Приносим свои извинения. P. S. Празднуйте дома», — сказано в сообщении.

Как отмечает «Вясна», в этой местности у многих есть дачи, люди дружат десятилетиями и устраивают совместные праздники.

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