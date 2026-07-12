Под Витебском запретили праздновать Купалье 9 12.07.2026, 11:38

5,482

Фото: David Tadevosian / Shutterstock.com

Под угрозой ареста.

В деревне под Витебском жителям пригрозили штрафами и арестами за попытку собраться на Купалье. Фото объявления опубликовала «Вясна».

По информации правозащитников, в деревне Лятохи Витебской области на доске объявлений появилось сообщение о том, что празднование отменяется из-за запрета милиции (отдел РОВД).

В объявлении говорится, что за проведение мероприятия грозит штраф в 100 базовых величин (4500 рублей) и административный арест на 15 суток.

«Любого участника могут арестовать. Приносим свои извинения. P. S. Празднуйте дома», — сказано в сообщении.

Как отмечает «Вясна», в этой местности у многих есть дачи, люди дружат десятилетиями и устраивают совместные праздники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com