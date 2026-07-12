С молотка продали три иконы экс-политзаключенного ксендза 2 12.07.2026, 12:19

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Генрих Околотович

Фото: katolik.life

Самая древняя из них написана в XVIII веке.

В Беларуси «с молотка» продали три иконы экс-политзаключенного ксендза Генриха Околотовича, осужденного по статье за «измену государству». Информация об этом появилась на сайте «БелЮрОбеспечение». Приобрести образа пожелал всего один человек, поэтому аукцион не состоялся. Единственный участник согласился забрать их по предложенной цене, пишет «Зеркало».

Речь идет об иконах «Богоматерь трех радостей», «Великомученица Параскева Пятница» и «Восстание Христа от гроба». Проданы они были в июле.

Икона «Богоматерь Трех Радостей» написана в конце XIX — начале ХХ века. Ее оценили в 500 рублей.

«Великомученица Параскева Пятница» датирована XIX — началом ХХ века. За нее запросили 700 рублей.

Икона «Восстание Христа от гроба» — самая древняя из них. Написана она в конце XVIII века. За нее заплатили 3200 рублей.

В описании к лотам написано, что это арестованное имущество, то есть деньги от его продажи пойдут государству.

В мае на сайте «БелЮрОбеспечение» продали еще одну икону Генриха Околотовича — «Святитель Иулиан, епископ Кеноманийский». Покупатель заплатил за нее 700 рублей.

По информации брестской «Вясны», 2 июля на аукционе также хотели реализовать земельный участок Околотовича, который находится в деревне Новая Мышь Барановичского района. Однако желающих его приобрести не нашлось.

Напомним, Генриха Околотовича — ксендза из Воложина осудили на 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима по статье об «измене государству». Экс-политзаключенный вышел на свободу 20 ноября 2025 года «по помилованию». После освобождения Околотовича и еще одного помилованного священника — Анджея Юхневича вывезли в Ватикан.

Как сообщалось, в Ватикане они дали обещание, что как минимум в течение года после освобождения не будут делать никаких заявлений, выступлений и заниматься какой-либо публичной деятельностью.

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