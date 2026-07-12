Трамп отреагировал на смерть Линдси Грэма 3 12.07.2026, 12:09

2,440

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Сенатор был близким соратником президента США.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть влиятельного сенатора-республиканца и своего союзника Линдси Грэма.

«Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси!!!» — написал Трамп в своей соцсети X, пообещав позже сообщить подробности.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после внезапного недомогания, сообщили в его офисе. Телеканал NBC News сообщил, что вечером в субботу сотрудники экстренных служб получили вызов о сердечном приступе в доме Грэма на Капитолийском холме.

10 июля 71-летний сенатор Грэм находился с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он был последовательным сторонником Украины.

Линдси Грэм недолгое время претендовал на номинацию кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2015 году и был критиком Трампа, однако позже стал его близким политическим союзником и одним из самых ярых сторонников, пишет CNN.

Трамп недавно назвал его выдающимся человеком и отмечал, что Грэм «был рядом с ним долгое время» и помог ему «больше, чем кто-либо другой в Сенате».

В последнее время Линдси Грэм продвигал законопроект о санкциях против России, а 10 июля заявил, что сенаторам удалось достичь согласия с Белым домом относительно новой версии документа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com