Джанкойский район в Крыму уже седьмые сутки без света 12.07.2026, 12:44

Питьевая вода стала практически недоступной.

Джанкой и Джанкойский район в оккупированном Крыму уже седьмые сутки остаются без электричества. Для многих жителей сельской местности привозная питьевая вода стала практически недоступной из-за заоблачных цен, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Подобная ситуация наблюдается и в других степных районах оккупированного Крыма. Мы искренне сочувствуем всем жителям Крыма, которые ждут освобождения полуострова от российских варваров и вынуждены проходить через новые испытания, вызванные российской оккупацией», — написал Чубаров.

Местные жители жаловались на отсутствие света в Севастополе, окрестных селах, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил , что электроснабжение ограничено временно.

Он назвал это «вынужденной мерой», необходимой для устранения перегрузки электросетей за пределами региона, «чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме». В то же время Развожаев опроверг сообщения о «взрыве чего-то крупного на Балаклавской ТЭС», назвав их ложью.

В ночь на 9 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили 45 военных целей страны-агрессора России в Крыму и южной части оккупированной территории Украины. В частности, была атакована Сакская ТЭЦ.

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