Украинские пограничники: Ситуация на территории Беларуси может измениться в любой момент
- 12.07.2026, 13:26
- 1,944
Киев укрепляет границу.
На сегодня украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударной группировки российских войск на территории Беларуси. Угроза наступления с Беларуси сейчас минимальная.
Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает ТСН.
В то же время спикер ГПСУ подчеркнул, что Беларусь и дальше находится под влиянием России, поэтому ситуация может измениться в любой момент. По словам Демченко, РФ ожидает большего участия Беларуси в войне, но Лукашенко осознает возможные последствия.
Именно поэтому Украина непрерывно укрепляет оборонительные рубежи вдоль всей линии белорусской границы.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ может рассматривать территорию Беларуси как способ наращивания ударов по Украине.