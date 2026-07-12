Украинские пограничники: Ситуация на территории Беларуси может измениться в любой момент 12.07.2026, 13:26

1,944

Киев укрепляет границу.

На сегодня украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударной группировки российских войск на территории Беларуси. Угроза наступления с Беларуси сейчас минимальная.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает ТСН.

В то же время спикер ГПСУ подчеркнул, что Беларусь и дальше находится под влиянием России, поэтому ситуация может измениться в любой момент. По словам Демченко, РФ ожидает большего участия Беларуси в войне, но Лукашенко осознает возможные последствия.

Именно поэтому Украина непрерывно укрепляет оборонительные рубежи вдоль всей линии белорусской границы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ может рассматривать территорию Беларуси как способ наращивания ударов по Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com