Привет от «Мадяра» Сергей Мисюра

12.07.2026, 13:58

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Сергей Мисюра

Удары по танкерам — это не просто уничтожение корабликов или блокада Крыма, а целая спецоперация.

После первых двух дней ударов по небольшим танкерам наиболее вероятной целью казалась именно блокада Крыма. Восемь-девять танкеров по 7000 тонн каждый. И напомню: сам Путин говорил, что Крыму для жизни требуется не менее 70 000 тонн топлива в месяц. То есть всё указывало на блокаду.

Но сегодня, когда спустя 96 часов операции число пораженных танкеров превысило 70, складывается уже совсем иная картина. Поэтому давайте быстро ее разберем.

1. Роль этих танкеров — работа в качестве фидерного флота. Это небольшие суда класса «река — море» (типа «Волгонефть», «Санар» — как минимум три таких были поражены: № 1, № 4 и № 17 — или «Примомакс»). Они имеют грузоподъемность 7000 тонн и могут загружаться продуктами переработки нефти на крупных материковых НПЗ (Волгоградском, Самарском или Саратовском), после чего по Волго-Донскому каналу спускаться в Азовское море.

Азовское море, однако, не способно принимать крупные океанские танкеры вместимостью 100 000 тонн. Поэтому фидерным судам приходится выходить через Керченский пролив и перекачивать нефть на «старших братьев» — либо в порту Кавказ, либо неподалеку, в акватории Черного моря.

И это тоже спецоперация.

Расчеты приблизительные, не точные. Объем нефти в 7000 тонн составляет 8500 кубометров. Насосы могут перекачивать до 1000 кубометров в час, то есть перекачка из малого танкера в большой занимает до восьми часов. И таких танкеров требуется 14–15, чтобы полностью загрузить танкер типа Blue, который на этой неделе поразила СБУ.

2. В операции по перекачке была задействована большая часть судов Волго-Донского канала. Если в мае в Азовском море фиксировалось 40–50 таких танкеров, то в июне — уже более 100. И украинское командование выбрало для операции идеальный момент: когда россияне полагали, что Украина ничего не видит, и только наращивали обороты в этой логистике, она уже была фактически перекрыта.

3. Если удары по Кронштадту, Санкт-Петербургу, Усть-Луге, Высоцку и другим объектам я назвал «Балтикой», то эту операцию можно смело назвать «Азовом». И дело не только в танкерах.

Город Азов, как и Таганрог с Ростовом, также важен с точки зрения экспорта сельхозпродукции. И, как утверждается, удары уже наносились и по этим направлениям. Таким образом, помимо блокады Крыма и остановки фидерного флота, задействованного в теневом экспорте нефти, речь идет и об ограничении работы портов, через которые осуществляется вывоз зерна.

На эти порты раньше приходилось до 10 млн тонн зерна, направляемого на экспорт. Это почти четверть всего экспорта «болот». И когда были закрыты Мариуполь и Бердянск, именно тогда, по мнению автора, можно отсчитывать начало этой операции. Насколько масштабна эта система и к каким еще последствиям она приведет — покажет время.

Краткий вывод, поскольку операция еще продолжается.

Каковы последствия для «болот»? Остановка движения по Волго-Донскому каналу (по данным мониторинга), дальнейшая блокада Крыма, прекращение работы портов Азовского моря в части приема зерна, значительное сокращение перевалки нефти на крупные танкеры. И это, вероятно, далеко не все — последствия могут оказаться историческими. Для полной оценки ситуации требуется время. У Украины оно есть, а вот у России, как считает автор, «часики уже тикают».

P. S. И еще стоит отметить ювелирную точность операции. Сегодня ССО показали также уничтожение буксиров. И это не просто какая-то мелкая и незначительная — по сравнению с крупным танкером — шхуна. Именно буксиры сопровождают «слепые» танкеры фидерного флота, у которых «Птахи Мадяра» выводят из строя рубки. Без управления такие суда уже не могут самостоятельно двигаться или безопасно пришвартоваться. Поэтому уничтожение буксиров также имеет важное значение. «Слепые» танкеры остаются дрейфовать в Азовском море.

Сергей Мисюра, «Фейсбук»

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