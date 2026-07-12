Дроны ударили по Сызранскому НПЗ и танкеру в Донско-Азовском канале 6 12.07.2026, 8:15

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Фото: Wikipedia

На обоих объектах возникли пожары.

В ночь на 12 июля и утром того же дня беспилотники атаковали ряд объектов, подконтрольных России. Под удар попали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и танкер в Донско-Азовском канале. На обоих объектах возникли пожары.

Об этом сообщают российские паблики, OSINT-сообщества и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет New Voice.

По предварительным данным, Сызранский НПЗ был атакован беспилотниками FP-1. OSINT-аналитики предполагают, что могла быть повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, обеспечивающая до 30% первичной переработки нефти на предприятии.

Местные жители опубликовали видео пожара на территории завода. Официально российские власти не подтверждали атаку на НПЗ и не сообщали о масштабах возможных повреждений.

Сызранский НПЗ входит в структуру компании «Роснефть» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Завод перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы.

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на танкер в Донско-Азовском канале. По его словам, судно было пустым, а возникший после удара пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Российский чиновник также заявил, что за ночь силы ПВО якобы сбили более 20 беспилотников над территорией Ростовской области.

Это уже как минимум третья атака на Сызранский НПЗ с начала года. Ранее предприятие подвергалось ударам 18 апреля и 21 мая. После этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что 25 мая завод приостановил работу из-за полученных повреждений.

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