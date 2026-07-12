Умер актер Купаловского театра Иван Кушнерук 2 12.07.2026, 8:46

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Иван Кушнерук

Фото: Белсат

Ему было было 34 года.

Умер белорусский актер Иван Кушнерук, ранее служивший в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. О смерти артиста сообщили его друзья в социальных сетях.

Ивану Кушняруку было 34 года. По имеющейся информации, он ушел из жизни 27 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Будущий актер родился в 1991 году в Лунинце. Он представлял новое поколение белорусских театральных артистов, пришедших в профессию в 2010-х годах. После окончания Белорусской государственной академии искусств в 2015 году Кушнерук был принят в труппу Купаловского театра.

За годы работы на сцене он сыграл в спектаклях «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах», «Палачи», «Две души», «Школа налогоплательщиков», «Первый» и других постановках.

Помимо работы в государственном театре, Иван Кушнерук активно участвовал в независимых проектах театральной компании «Арт-Корпорейшн». Одной из самых ярких его работ стал спектакль «Стражи Тадж-Махала» в постановке Александра Янушкевича, принесший актеру широкое признание. Коллеги называли Кушнярука одним из самых талантливых и перспективных представителей белорусской театральной сцены.

В 2020 году Иван Кушнерук покинул Купаловский театр вместе с большинством труппы после массового увольнения актеров. По словам коллег, незадолго до смерти он репетировал роль Марка Шагала для нового театрального проекта.

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