Маленькие радости большой страны
- Сергей Ауслендер
- 12.07.2026, 9:03
- 1,828
Что в России показывают по телевизору.
Стало любопытно по старой памяти, а как федеральные каналы освещают ситуацию. Включил «Вести». Выпуск:
1. Сводка СВО. Поражены все цели, логистика ВСУ (даже газопровод в селе отнесен к таковой), скопления техники НАТО, военные производства, порты, через которые боевики получают оружие западного, естественно, производства. На фронте успешное продвижение.
2. Авторский сюжет из зоны СВО. Дроноводы такого-то подразделения успешно поражают украинские дроны.
3. Дожди в Свердловской области. Много воды, спасатели успешно всё ликвидируют.
4. Сюжет из Калужской губернии. Там сильный ветер повалил деревья и тоже наводнение.
5. Уборочная на Кубани. Все отлично, собирают пшеницу, топлива хоть залейся, планы выполняются в срок.
6. Байконур, запуск корабля к МКС, космонавты тренируются, все отлично.
7. Дальневосточный леопард отлично размножается. Всё хорошо.
Маленькие радости большой страны.
Напомню только, что изрядная часть населения там так и получает информацию из телевизора.
Сергей Ауслендер, Telegram