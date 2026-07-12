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Маленькие радости большой страны

  • Сергей Ауслендер
  • 12.07.2026, 9:03
  • 1,828
Маленькие радости большой страны
Сергей Ауслендер

Что в России показывают по телевизору.

Стало любопытно по старой памяти, а как федеральные каналы освещают ситуацию. Включил «Вести». Выпуск:

1. Сводка СВО. Поражены все цели, логистика ВСУ (даже газопровод в селе отнесен к таковой), скопления техники НАТО, военные производства, порты, через которые боевики получают оружие западного, естественно, производства. На фронте успешное продвижение.

2. Авторский сюжет из зоны СВО. Дроноводы такого-то подразделения успешно поражают украинские дроны.

3. Дожди в Свердловской области. Много воды, спасатели успешно всё ликвидируют.

4. Сюжет из Калужской губернии. Там сильный ветер повалил деревья и тоже наводнение.

5. Уборочная на Кубани. Все отлично, собирают пшеницу, топлива хоть залейся, планы выполняются в срок.

6. Байконур, запуск корабля к МКС, космонавты тренируются, все отлично.

7. Дальневосточный леопард отлично размножается. Всё хорошо.

Маленькие радости большой страны.

Напомню только, что изрядная часть населения там так и получает информацию из телевизора.

Сергей Ауслендер, Telegram

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