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UFC: Холлоуэй победил Макгрегора за одну минуту

  • 12.07.2026, 9:25
UFC: Холлоуэй победил Макгрегора за одну минуту
Фото: AFP

Для ирландца это был первый профессиональный бой после пятилетней паузы.

На T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе завершился турнир UFC 329, который возглавил реванш Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя в рамках полусредней весовой категории.

Конор сразу попытался застать соперника врасплох хай-киком, но промахнулся и при этом травмировал опорную правую ногу.

Холлоуэй не стал действовать агрессивно, ведь было понятно, что у Макгрегора травма. Об этом он даже показывал рефери.

Затем Конор дал понять, что не может продолжить поединок.

Холлоуэй взял реванш у Макгрегора за поражение по очкам в 2013 году.

Для 37‑летнего ирландца это был первый профессиональный бой после пятилетней паузы.

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