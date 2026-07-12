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Банки массово анонсировали новшества в августе

  • 12.07.2026, 9:56
  • 2,032
Банки массово анонсировали новшества в августе

Что изменится для белорусов.

Некоторые банки анонсировали изменения, которые введут в августе этого года. «Зеркало» рассказывает, какие новшества ожидают их клиентов.

«Сбер Банк» с 9 августа введет лимит на пополнение карточек через свои кассы наличными российскими рублями. Он составит 50 тысяч российских рублей в сутки.

У «МТБанка» с 10 августа также появятся изменения по этой валюте. Некоторым клиентам придется платить комиссию за пополнение счетов наличными российскими рублями через кассы банка. Сбор составит 15% от суммы.

«Беларусбанк» с 1 августа также введет для некоторых клиентов комиссию за зачисление наличных российских рублей через кассу на расчетный счет. Это касается нерезидентов Беларуси. Сбор составит 5% от суммы.

«Беларусбанк» до 31 августа будет принимать заявки на сезонный потребительский кредит «Лето с Беларусбанком». Ставка — 15,75%, но на грейс-период — 6−8%. Заем можно получить на три года.

«Белагропромбанк» с 1 августа введет лимит в 600 рублей в сутки на переводы денег на карточки банков Казахстана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Грузии, Турции и Узбекистана.

«Белгазпромбанк» с 3 августа введет изменения для премиальных расчетных карточек Mastercard Black Edition и Visa Infinite Optima — они касаются дополнительных услуг по этому «пластику».

Изменения для бизнеса

А у «Технобанка» с 1 августа появится новшество для юрлиц и ИП. «Изменения коснутся исключительно условий бесплатного обслуживания в рамках пакета „Корпоративный“. Так, для освобождения от абонентской платы минимальный размер среднедневного остатка на текущих счетах в белорусских рублях за предшествующий месяц должен составить 75 тысяч рублей», — сообщает финучреждение.

«Белгазпромбанк» анонсировал, что с 1 августа повысит комиссию для юрлиц и ИП за снятие наличных долларов и евро со счетов — в том числе тех, к которым привязана карточка. Сбор вырастет с 1% до 2% от суммы.

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