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Ученые заявили о пользе арбуза для сердца

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  • 12.07.2026, 10:33
Ученые заявили о пользе арбуза для сердца

Ключевые компоненты пользы.

Арбуз — это не только идеальный способ утолить жажду в знойный день, но и ценный продукт для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. По данным последних исследований, эта ягода помогает улучшить кровообращение, снижает жесткость артерий и обогащает организм важными нутриентами, пишет «Курсор».

Основным «героем» в составе арбуза считается аминокислота L-цитруллин. Диетолог Йоханна Кац поясняет, что организм трансформирует это вещество в L-аргинин, который, в свою очередь, стимулирует выработку оксида азота. Благодаря оксиду азота кровеносные сосуды расслабляются, что способствует более здоровому кровотоку.

Анализ 17 научных работ, изучавших связь между состоянием артерий и риском гипертонии, показал, что длительное включение арбуза в рацион помогает снизить жесткость артерий. Это важный показатель, так как именно он является одним из факторов риска развития гипертензии, инфарктов и инсультов.

Тем не менее эксперты призывают к умеренности. Как отмечает Йоханна Кац, «я бы назвала арбуз продуктом, который поддерживает здоровье сердца, но не волшебным средством для лечения высокого кровяного давления или сердечно-сосудистых заболеваний».

Помимо аминокислот, арбуз богат веществами, необходимыми для полноценной работы сердечной мышцы:

Ликопин: каротиноидный антиоксидант, обладающий противовоспалительным действием. Уменьшение воспалительных процессов в организме крайне важно для профилактики болезней сердца.

Микронутриенты: арбуз служит хорошим источником калия, магния и витамина С — элементов, играющих ключевую роль в поддержании сердечного здоровья.

Интересно, что люди, которые регулярно едят арбуз, в целом склонны придерживаться более здорового рациона. Американские исследования демонстрируют, что любители этой ягоды потребляют больше клетчатки, каротиноидов, витамина А, калия и магния, одновременно снижая количество насыщенных жиров и добавленного сахара.

При этом ученые делают важное уточнение: речь идет об обсервационных исследованиях, поэтому прямой причинно-следственной связи между употреблением именно арбуза и общим качеством питания установить невозможно. Существует вероятность, что такие люди просто чаще выбирают свежие фрукты в целом или используют арбуз как здоровую альтернативу калорийным десертам. В любом случае, как подчеркивает диетолог: «Арбуз — это простой и приятный способ помочь людям есть больше фруктов».

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