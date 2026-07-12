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«Минск-Мир» затопило

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  • 12.07.2026, 11:01
«Минск-Мир» затопило

Вода лилась с потолка в холл подъезда.

Сильный ливень, обрушившийся на Минск 11 июля, привел к масштабным подтоплениям улиц и серьезным проблемам с движением в городе. Больше всего, судя по сообщениям жителей в социальных сетях, пострадал жилой комплекс «Минск-Мир»: там вода затопила не только дворы и дороги, но и проникла в подъезды новых домов.

После непогоды жители комплекса начали публиковать в соцсетях видео последствий ливня. На одном из роликов, размещенных в Threads, видно, как вода сильным потоком поступает с потолка в холл подъезда. Потоки льются через светильники и технические отверстия, заливая помещение.

«Ну как возможно, чтобы так строили новые дома», — говорится в комментарии автора видео.

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Пользователи в комментариях отреагировали на ситуацию с иронией, вспомнив о статусе «элитного» жилья, который часто приписывают комплексу.

На другом видео, опубликованном в Threads, показана ситуация на улицах комплекса после дождя. Автомобили оказались частично затоплены, а проезжая часть превратилась в настоящие потоки воды.

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