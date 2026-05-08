Минск затопило 8.05.2026, 13:55

Машины плывут по улицам.

Сегодня в Минске отмечены первые серьезные подтопления проезжей части в сезоне. Сила дождя по городу была неравномерной, судя по всему, досталось северо-западной части города.

В соцсетях появились видео с затопленных улиц Казимировской, Люцинской, где автомобили стоят наполовину погруженные в воду, Лынькова. Досталось и ТД «Ждановичи».

Днем 8 мая произошли перебои в движении общественного транспорта, сообщили в «Минсктрансе».

