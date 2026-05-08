Минск затопило
- 8.05.2026, 13:55
Машины плывут по улицам.
Сегодня в Минске отмечены первые серьезные подтопления проезжей части в сезоне. Сила дождя по городу была неравномерной, судя по всему, досталось северо-западной части города.
В соцсетях появились видео с затопленных улиц Казимировской, Люцинской, где автомобили стоят наполовину погруженные в воду, Лынькова. Досталось и ТД «Ждановичи».
Днем 8 мая произошли перебои в движении общественного транспорта, сообщили в «Минсктрансе».
В Минске затопило улицы – автомобили «плывут», транспорт встал— Сharter97.org (@charter_97) May 8, 2026
