8 мая 2026, пятница, 15:44
  • 8.05.2026, 14:21
В Минске европейские дипломаты почтили память погибших во Второй мировой войне

К ним присоединились представители Украины и Молдовы.

Представители дипломатических миссий Великобритании, Украины, Молдовы, Германии и Европейского союза в Беларуси возложили цветы к мемориалу «Память» на проспекте Дзержинского в Минске. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в Беларуси.

Церемония была посвящена памяти погибших во время Второй мировой войны.

Мемориал установлен на месте, где 28 июня 1941 года 34 советских солдата приняли бой с немецкими войсками. Имена 24 из них до сих пор остаются неизвестными.

В представительстве также напомнили, что 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, ознаменовавший окончание Второй мировой войны в Европе.

