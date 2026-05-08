закрыть
8 мая 2026, пятница, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BBC: Парад без танков — признак проблем России

4
  • 8.05.2026, 14:55
  • 1,528
BBC: Парад без танков — признак проблем России
Фото: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images

Война пошла не по плану.

Парад Победы в Москве в этом году пройдет без танков и тяжелой военной техники — впервые почти за два десятилетия. На Красной площади останутся только пешие расчеты и символика. Однако отсутствие бронетехники многие в России и за ее пределами воспринимают как признак того, что война против Украины развивается для Кремля совсем не по плану, пишет известный британский журналист Стив Розенберг для BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Российские власти объясняют решение необходимостью отправлять технику на фронт. Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что танки «нужнее на поле боя, чем на Красной площади». При этом Москва одновременно усиливает меры безопасности из-за угроз украинских атак беспилотниками.

В последние недели украинские удары все чаще достигают российских городов. Дроны уже атаковали объекты в Москве, а в Чебоксарах ракетно-дроновый удар привел к жертвам и раненым. Кремль предупреждает о возможном «массированном ответе» по Киеву в случае атак 9 мая.

Среди россиян растет усталость от войны и недовольство ограничениями, включая перебои мобильного интернета, которые власти объясняют мерами безопасности. Все чаще звучат вопросы о цене затяжного конфликта, который продолжается уже дольше, чем участие СССР во Второй мировой войне.

Несмотря на официальную риторику о неизбежной победе, такой парад станет символом новой реальности, спустя более четырех лет боевых действий Россия так и не смогла добиться поставленных целей в Украине.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров