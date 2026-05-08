BBC: Парад без танков — признак проблем России 4 8.05.2026, 14:55

Фото: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images

Война пошла не по плану.

Парад Победы в Москве в этом году пройдет без танков и тяжелой военной техники — впервые почти за два десятилетия. На Красной площади останутся только пешие расчеты и символика. Однако отсутствие бронетехники многие в России и за ее пределами воспринимают как признак того, что война против Украины развивается для Кремля совсем не по плану, пишет известный британский журналист Стив Розенберг для BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Российские власти объясняют решение необходимостью отправлять технику на фронт. Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что танки «нужнее на поле боя, чем на Красной площади». При этом Москва одновременно усиливает меры безопасности из-за угроз украинских атак беспилотниками.

В последние недели украинские удары все чаще достигают российских городов. Дроны уже атаковали объекты в Москве, а в Чебоксарах ракетно-дроновый удар привел к жертвам и раненым. Кремль предупреждает о возможном «массированном ответе» по Киеву в случае атак 9 мая.

Среди россиян растет усталость от войны и недовольство ограничениями, включая перебои мобильного интернета, которые власти объясняют мерами безопасности. Все чаще звучат вопросы о цене затяжного конфликта, который продолжается уже дольше, чем участие СССР во Второй мировой войне.

Несмотря на официальную риторику о неизбежной победе, такой парад станет символом новой реальности, спустя более четырех лет боевых действий Россия так и не смогла добиться поставленных целей в Украине.

