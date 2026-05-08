Британия месяц круглосуточно следила за российским фрегатом у своих берегов 3 8.05.2026, 15:46

Лондон намерен жестче бороться с «теневым флотом».

Королевский флот Великобритании в течение всего апреля сопровождал российский фрегат «Адмирал Григорович», который действовал у британских берегов и сопровождал связанные с Россией суда через Ла-Манш и Северное море. На фоне намерений Лондона начать задержания танкеров так называемого «теневого флота» Москва заметно усилила свое военно-морское присутствие в регионе, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

По данным британских СМИ, фрегат сопровождил как минимум шесть судов, включая несколько танкеров, находящихся под санкциями. За российским кораблем круглосуточно наблюдали четыре британских судна и военные вертолеты.

Британские власти считают, что Москва использует военные корабли для защиты нефтяного экспорта, который остается одним из ключевых источников дохода России. Эксперты отмечают, что подобное сопровождение гражданских судов фрегатами выглядит необычным и свидетельствует о растущем напряжении на море.

Дополнительное внимание вызвал и второй российский фрегат — «Адмирал Касатонов», прошедший через Ла-Манш в конце апреля. Он сопровождал два грузовых судна, одно из которых связывают с поставками вооружений в сирийский Тартус.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон намерен «еще жестче» бороться с российским «теневым флотом» и не исключает задержаний судов, нарушающих санкционный режим.

Однако после появления российских военных кораблей рядом с танкерами Британия пока не предпринимала попыток захвата таких судов. Эксперты предупреждают, что любое вмешательство теперь может привести к прямому столкновению между военными кораблями России и стран НАТО.

