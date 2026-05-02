Лукашенко опозорился с «чудо-трактором»4
- Вероника Белова, «Салідарнасць»
- 2.05.2026, 8:56
Получилось очень символично.
В праздник труда Лукашенко решил ознакомиться с перспективами развития отечественного тракторостроения. В целом получилось очень символично. Особенно про перспективы.
— Ну что за чудо-трактор ты обещал? — с такими словами по приезду на поле в Минском районе Александр Лукашенко обратился к премьер-министру Александру Турчину.
Тот с гордостью представил экспериментальный образец — «энергонасыщенный трактор BELARUS-5425 8-го тягового класса мощностью 542 л.с.».
«В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания по всем направлениям и видам работ, а после выявления возможных недостатков и доработок будет запущена в серию», — не то в шутку, не то всерьез отрапортовала пресс-служба.
Впрочем, это не помешало уже сейчас нацепить на трактор красно-зеленые флаги и продемонстрировать правителю лихой заезд по полю.
— Будем считать, что вы изобрели наконец-то космический корабль, — восхитился тот и поставил «амбициозную» задачу: — Смотрите, мужики, не опозорьтесь с качеством.
Как новоявленный «космический кораль бороздит просторы» беларуского поля, Лукашенко решил также поинтересоваться непосредственно у механизатора, который испытывает опытный образец.
Водитель-испытатель вынес вердикт:
— Как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так трактор неплохой, мощный, хороший.
Вот он великий прорыв в развитии отечественного тракторостроения! Создать в 21 веке под протекцией целого премьера «неплохой» «чудо-трактор», к которому «руки еще надо приложить» и «что-то настроить». И главная задача под стать — «не опозориться».
А так, конечно, да. Космос в действии!
Впрочем, какое государство, такие и «космические корабли».
Вероника Белова, «Салідарнасць»