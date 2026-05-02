Лукашенко опозорился с «чудо-трактором» 4 Вероника Белова, «Салідарнасць»

2.05.2026, 8:56

4,752

Получилось очень символично.

В праздник труда Лукашенко решил ознакомиться с перспективами развития отечественного тракторостроения. В целом получилось очень символично. Особенно про перспективы.

— Ну что за чудо-трактор ты обещал? — с такими словами по приезду на поле в Минском районе Александр Лукашенко обратился к премьер-министру Александру Турчину.

Тот с гордостью представил экспериментальный образец — «энергонасыщенный трактор BELARUS-5425 8-го тягового класса мощностью 542 л.с.».

«В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания по всем направлениям и видам работ, а после выявления возможных недостатков и доработок будет запущена в серию», — не то в шутку, не то всерьез отрапортовала пресс-служба.

Впрочем, это не помешало уже сейчас нацепить на трактор красно-зеленые флаги и продемонстрировать правителю лихой заезд по полю.

— Будем считать, что вы изобрели наконец-то космический корабль, — восхитился тот и поставил «амбициозную» задачу: — Смотрите, мужики, не опозорьтесь с качеством.

Как новоявленный «космический кораль бороздит просторы» беларуского поля, Лукашенко решил также поинтересоваться непосредственно у механизатора, который испытывает опытный образец.

Водитель-испытатель вынес вердикт:

— Как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так трактор неплохой, мощный, хороший.

Вот он великий прорыв в развитии отечественного тракторостроения! Создать в 21 веке под протекцией целого премьера «неплохой» «чудо-трактор», к которому «руки еще надо приложить» и «что-то настроить». И главная задача под стать — «не опозориться».

А так, конечно, да. Космос в действии!

Впрочем, какое государство, такие и «космические корабли».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com