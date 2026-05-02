The Telegraph: Украина заставила РФ изменить тактику, которой та воевала веками 1 2.05.2026, 8:32

2,230

Новый подход не принес россиянам успеха.

ВС РФ почти полностью отказались от тактики так называемых «мясных штурмов», пытаясь истощить украинскую оборону численным преимуществом. Вместо этого россияне все чаще используют малые диверсионно-штурмовые группы по двое-четверо военных, которые пытаются незаметно просочиться сквозь позиции ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 1,3 млн военнослужащих, из которых примерно 325 тысяч — погибшие, пишет The Telegraph.

Журналисты отметили, что развитие технологий существенно изменило поле боя. Беспилотники постоянно патрулируют линию фронта и быстро обнаруживают большие скопления войск, а системы радиоэлектронной борьбы усложняют координацию атак. В материале говорится, что из-за этого традиционные «человеческие волны» стали менее эффективными.

Аналитик программы России и Евразии британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз объяснил, что новая российская тактика является реакцией на так называемое «прозрачное поле боя», где любые перемещения быстро замечаются с помощью современных технологий.

«Вместо больших групп российских солдат, которые движутся вперед по открытой местности как «губки для пуль», нынешняя тактика предусматривает медленное скрытое проникновение через пробелы в украинских позициях на линии фронта», — пояснил Джайлз.

По данным американского Института изучения войны, в конце апреля российские атаки в основном осуществлялись силами взвода или даже меньшими группами. В то же время аналитики Critical Threats Project сообщали, что такие малые группы россиян украинские силы часто обнаруживают и поражают, однако полностью остановить их продвижение бывает сложно.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной рассказал, что основу новой тактики составляют небольшие пехотные группы, которые действуют парами или малыми командами. Координация происходит через командиров штурмовых групп, которые поддерживают связь с командованием роты или батальона.

По его словам, российские командные пункты активно используют дроны для корректировки действий таких групп и передачи информации о передвижении украинских войск.

«Эти небольшие группы пытаются избегать прямого боя и вместо этого обходят украинские укрепления, проникая глубже в оборонительные линии», — отметил Земляной.

Авторы материала подчеркнули, что после просачивания между украинскими позициями эти группы закрепляются в заброшенных зданиях, посадках или воронках от снарядов и ждут подкрепления. Цель таких действий — не мгновенный штурм, а создание угрозы украинским позициям с неожиданных направлений.

Впрочем, даже новый подход не гарантирует россиянам успеха. По словам Земляного, выживаемость таких групп остается низкой.

«Даже когда некоторым бойцам удается просочиться, их обычно обнаруживают и уничтожают беспилотники или ликвидируют украинские подразделения. Прорвать оборону такими группами невозможно. Возможно лишь медленное, ползучее наступление, что приводит к очень ограниченным территориальным достижениям ценой больших потерь на квадратный километр», — подчеркнул Земляной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com