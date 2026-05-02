закрыть
2 мая 2026, суббота, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу
Фото: Reuters

Президент США пообещал «подогнать авианосец» на обратном пути из Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены взять под контроль Кубу «почти немедленно». Он сказал это во время речи в Вест-Палм-Бич (Флорида) перед членами местного клуба Forum.

Об этом сообщает Fox News.

Американский лидер упомянул Кубу, утверждая, что Соединенные Штаты «почти немедленно возьмут ее под контроль».

«Куба в беде. Но сперва мы завершим одно дело», - сказал он, имея в виду войну с Ираном.

«На обратном пути из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln - самый большой в мире, приблизится на расстояние примерно 90 метров от побережья, и они скажут: «Большое спасибо, мы сдаемся», - сказал Трамп.

Больше ничего «секретного» о захвате Кубы Трамп не добавил. А Белый дом не ответил журналистам Fox News, является ли высказывание гипотетическим или очерчивает политические планы США.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко