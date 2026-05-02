Трамп раскрыл план, как будет захватывать Кубу 13 2.05.2026, 8:16

Фото: Reuters

Президент США пообещал «подогнать авианосец» на обратном пути из Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены взять под контроль Кубу «почти немедленно». Он сказал это во время речи в Вест-Палм-Бич (Флорида) перед членами местного клуба Forum.

Об этом сообщает Fox News.

Американский лидер упомянул Кубу, утверждая, что Соединенные Штаты «почти немедленно возьмут ее под контроль».

«Куба в беде. Но сперва мы завершим одно дело», - сказал он, имея в виду войну с Ираном.

«На обратном пути из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln - самый большой в мире, приблизится на расстояние примерно 90 метров от побережья, и они скажут: «Большое спасибо, мы сдаемся», - сказал Трамп.

Больше ничего «секретного» о захвате Кубы Трамп не добавил. А Белый дом не ответил журналистам Fox News, является ли высказывание гипотетическим или очерчивает политические планы США.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com