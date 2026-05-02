Великобритания берет пример с Украины в борьбе с дронами 2.05.2026, 5:49

На вооружение поступят новые перехватчики.

Армия Великобритании получит на вооружение новые высокоскоростные ракеты-перехватчики, предназначенными для защиты от «Шахедов», пишет Business Insider.

Минобороны Великобритании сообщило об успешных испытаниях в Иордании противоракетных комплексов и пусковых установок «Skyhammer». Которые могут стать экономически эффективным средством ПВО для с ударными беспилотниками.

Как указали авторы, система Skyhammer производится британским стартапом Cambridge Aerospace. В прошлом месяце правительство Великобритании подписало многомиллионный контракт на закупку этих ракет-перехватчиков и пусковых установок для британских вооруженных сил. Первую партию ракет и пусковых установок Skyhammer военные получат уже в мае, а остальные партии будут поставлены в ближайшие месяцы.

Точная цена ракет неизвестна, хотя их называют экономически эффективными. Ракеты имеют дальность действия 30 километров и могут развивать скорость 700 км/ч. Для захвата цели и перехвата используется бортовой радар.

Авторы указали, что британская армия имела опыт сбития «Шахедов» на Ближнем Востоке в ходе войны с Ираном: британские войска сбили десятки дронов по всему региону во время конфликта, который завершился перемирием почти месяц назад. Военные подчеркнули, что «Skyhammer» улучшат защиту британских войск и партнеров в Персидском заливе от атак дронов.

По словам министра по вопросам боеготовности и промышленности Великобритании Люка Полларда, армия тесно сотрудничает с британской промышленностью, чтобы обеспечить оперативную поддержку партнерам на Ближнем Востоке.

«Испытания системы «Skyhammer» и ее внедрение происходят на фоне того, что Великобритания и союзники, в том числе США, изучают варианты недорогой противовоздушной обороны, чтобы лучше защитить войска и гражданское население от недорогих ударных дронов, не прибегая к применению многомиллионных ракет «земля-воздух», - отмечается в статье.

Авторы напомнили, что массовые атаки дронов во время войны с Ираном заставили некоторые страны срочно решать проблему высокой стоимости систем ПВО: «Страны Европы и Ближнего Востока нацелились на закупку недорогих перехватчиков – технологии, которую впервые внедрила Украина и которая с тех пор стала главным приоритетом для ее оборонных производителей».

