Трамп ввел новые санкции против Кубы
- 2.05.2026, 4:36
Под ударом — сторонники режима.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 мая, подписал указ, расширяющий санкции США против кубинского правительства.
Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.
По словам представителей, новые санкции направлены против лиц, организаций и связанных с ними структур, которые поддерживают силовые структуры кубинского правительства или причастны к коррупции или серьезным нарушениям прав человека, а также против агентов, должностных лиц или сторонников правительства.
Впрочем, пока неизвестно, на кого именно распространяются санкции.
Указ позволяет вводить вторичные санкции за осуществление или содействие транзакциям с лицами, на которых распространяется действие указа, отметили чиновники.
«Куба создает благоприятную среду для враждебных иностранных разведывательных, военных и террористических операций менее чем в 100 милях от американской территории», – сказал один из чиновников.