Трамп ввел новые санкции против Кубы 2.05.2026, 4:36

Под ударом — сторонники режима.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 мая, подписал указ, расширяющий санкции США против кубинского правительства.

Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

По словам представителей, новые санкции направлены против лиц, организаций и связанных с ними структур, которые поддерживают силовые структуры кубинского правительства или причастны к коррупции или серьезным нарушениям прав человека, а также против агентов, должностных лиц или сторонников правительства.

Впрочем, пока неизвестно, на кого именно распространяются санкции.

Указ позволяет вводить вторичные санкции за осуществление или содействие транзакциям с лицами, на которых распространяется действие указа, отметили чиновники.

«Куба создает благоприятную среду для враждебных иностранных разведывательных, военных и террористических операций менее чем в 100 милях от американской территории», – сказал один из чиновников.

