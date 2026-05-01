В Гришино ВСУ ликвидировали 15 «псковских десантников» 1.05.2026, 14:31

Видео операции.

Силы обороны Украины нанесли точный авиаудар по врагу в центре населенного пункта Гришино возле Покровска в Донецкой области, в результате чего уничтожено 15 так называемых «псковских десантников».

Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

По данным 7-го корпуса ДШВ, российские оккупанты сейчас пытаются закрепиться в Гришино. В качестве укрытий враг использует жилые дома и гражданские здания. В ответ украинские бойцы проводят разведку и наносят удары по скоплениям россиян.

На Покровском направлении вчера, 30 апреля, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 26 раз штурмовали позиции ВСУ. Украинские бойцы все атаки отбили. Бои шли в районе населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Мирноград, Муравка и др.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com