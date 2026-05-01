В Гришино ВСУ ликвидировали 15 «псковских десантников»
- 1.05.2026, 14:31
Видео операции.
Силы обороны Украины нанесли точный авиаудар по врагу в центре населенного пункта Гришино возле Покровска в Донецкой области, в результате чего уничтожено 15 так называемых «псковских десантников».
Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.
По данным 7-го корпуса ДШВ, российские оккупанты сейчас пытаются закрепиться в Гришино. В качестве укрытий враг использует жилые дома и гражданские здания. В ответ украинские бойцы проводят разведку и наносят удары по скоплениям россиян.
На Покровском направлении вчера, 30 апреля, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 26 раз штурмовали позиции ВСУ. Украинские бойцы все атаки отбили. Бои шли в районе населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Мирноград, Муравка и др.