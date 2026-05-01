Назад в СССР: Кремль возвращает госплан производства топлива 1.05.2026, 14:42

После рекордных ударов по НПЗ.

Правительство России усиливает контроль за производством топлива после рекордной серии атак украинских беспилотников на российскую нефтяную промышленность за последние полгода. Российские министры поддержали введение «разнарядок» для нефтяных компаний по объемам производства бензина, дизеля, их экспорта и отгрузки на внутренний рынок, а также усиления контроля за ценами на топливо, сообщает The Moscow Times.

Согласно постановлению правительства, 11 крупнейших нефтяных компаний, включая «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», подпишут соглашения с Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службой о мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

Российское министерство энергетики будет спускать нефтяным компаниям обязательные к исполнению рекомендации по объемам производства топлива, отгрузкам на внутренний рынок, экспорту и продажам на бирже. «Разнарядки» коснуться выпуска бензина и дизтоплива.

Кроме того, под госконтроль будут взяты цены АЗС. Нефтяные компании обязуются удерживать стоимость топлива на стелах в пределах инфляции с учетом изменения налоговой нагрузки.

Как пояснял в апреле источник «Интерфакса», такие рекомендации существовали и раньше, но теперь их роль увеличивается: не соблюдать план по выпуску и отгрузкам бензина и дизеля нефтяные компании смогут только «в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы».

The Moscow Times отмечает, что с начала 2026 года украинские беспилотники не менее 19 раз атаковали российские НПЗ. В апреле не менее пяти заводов полностью или частично оставливали переработку нефти: «Пермнефтеоргсинтез» (30 апреля), Сызранский НПЗ (22 апреля), Новокуйбышевский НПЗ (18 апреля), Туапсинский НПЗ (16 апреля) и «Норси» (5 апреля). В результате загрузка нефтезаводов упала до минимума с 2009 года – 4,69 млн баррелей в сутки, что даже ниже уровней бензинового кризиса осени прошлого года (4,88 млн баррелей в день).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com