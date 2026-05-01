1 мая 2026, пятница, 16:18
Десантники ВСУ сорвали штурм россиян по газовой трубе на Сумщине

  1.05.2026, 15:16
Это уже не первый такой штурм.

В Сумской области российские оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции украинских войск по газовой трубе. Однако попытка оказалась неудачной.

Об этом сообщила в Facebook 71-ая отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Шестеро российских военных пытались использовать газовую трубу, чтобы приблизиться к позициям украинских бойцов. Однако еще на подходе их начали выявлять и уничтожать в поле.

Первого ликвидировал FPV-дрон. Дальнейшую группу накрыла артиллерия прямо на открытой местности, когда те пытались рассредоточиться.

Часть, выжившая после ударов, попыталась спрятаться среди деревьев, но была обезврежена средствами поражения, в частности дроном Vampire.

В результате вражеский штурм был полностью сорван, а вся группа оккупантов - уничтожена.

