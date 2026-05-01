Десантники ВСУ сорвали штурм россиян по газовой трубе на Сумщине

Десантники ВСУ сорвали штурм россиян по газовой трубе на Сумщине6
- 1.05.2026, 15:16
Это уже не первый такой штурм.
В Сумской области российские оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции украинских войск по газовой трубе. Однако попытка оказалась неудачной.
Об этом сообщила в Facebook 71-ая отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Шестеро российских военных пытались использовать газовую трубу, чтобы приблизиться к позициям украинских бойцов. Однако еще на подходе их начали выявлять и уничтожать в поле.
Первого ликвидировал FPV-дрон. Дальнейшую группу накрыла артиллерия прямо на открытой местности, когда те пытались рассредоточиться.
Часть, выжившая после ударов, попыталась спрятаться среди деревьев, но была обезврежена средствами поражения, в частности дроном Vampire.
В результате вражеский штурм был полностью сорван, а вся группа оккупантов - уничтожена.