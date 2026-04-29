Евгений Афнагель: Мир стремительно меняется, и эти перемены обязательно затронут Беларусь 29.04.2026, 14:56

Евгений Афнагель

Фото: Белсат

На польско-белорусской границе прошел обмен заключенными по формуле «пять на пять». В результате на свободу вышел журналист и лидер польской диаспоры в Беларуси Анджей Почобут, который уже находится в Польше.

Что для белорусов означает освобождение Анджея Почобута? Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем:

— Во-первых, я бы хотел поздравить Анджея Почобута, других политзаключенных, которые были освобождены, и их семьи с этим радостным событием — с выходом на свободу. Это давно ожидаемая и хорошая новость для всех белорусов, она показывает, что все возможно, все в наших силах. Еще год назад многие считали, что политзаключенных освободить сложно или практически невозможно, что и Анджей, и те люди, которые были освобождены до него, будут сидеть до конца срока, а возможно, и дольше, ведь многим грозили новые уголовные дела.

Сейчас мы видим, что политзаключенные выходят на свободу, а ситуация в регионе и в мире очень быстро меняется. И это не просто дает надежду на то, что нас ожидают перемены, а придает уверенность в том, что все получится, что все в наших силах, все в наших руках.

— Почему Лукашенко вынужден был отпустить Анджея Почобута именно сейчас — что к этому привело?

— Лукашенко вынужден освободить не только Анджея Почобута, он вынужден освобождать и других политзаключенных, идти на уступки, потому что прекрасно понимает, что происходит вокруг.

Украина ежедневно наносит удары по одной из самых главных болевых точек России — по нефтяной промышленности и логистике. Горят порты в Туапсе, Усть-Луге, Новороссийске. Экспорт нефти из России рухнул почти на четверть. Растут военные расходы. Дефицит федерального бюджета в январе – марте достиг 4,5 триллионов рублей. На фоне всего этого уже провластные известные люди, журналисты, блогеры, военные в открытую говорят о вероятности революции или дворцового переворота.

Тревожные для Лукашенко новости приходят и из других стран. Арест Мадуро, ликвидация Хаменеи, блестящая победа проевропейских сил в Венгрии. А ведь он еще не отошел от флешбеков 2020 года.

Мир стремительно меняется, и эти перемены обязательно затронут Беларусь. Лукашенко понимает, что скоро придет и его очередь. Освобождение политзаключенных, попытки заигрывать с администрацией Трампа — следствие его страха перед будущим, попытка подстраховаться.

— Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что до конца года все белорусские политзаключенные могут выйти на свободу — насколько это реально и что нужно сделать, чтобы это произошло?

— Здесь важно отметить, что речь идет о тех политзаключенных, которые внесены в официальные списки правозащитных организаций. Кроме них, в Беларуси сотни людей отбывает наказание за участие в протестах, за помощь Украине, но мы даже не знаем ни их имен, ни их точного количества.

Поэтому я бы хотел обратиться к родственникам политзаключенных: максимальная огласка — это ключ к свободе ваших близких. Если о человеке ничего не известно, а таких было много даже тогда, когда я отбывал наказание в колонии, в тюрьме, то добиться их освобождения будет намного сложнее.

Необходимо продолжать давление на режим и одновременно вести с ним переговоры об освобождении всех политзаключенных и прекращении репрессий. Я уверен, что до конца года все узники, которые есть в списках правозащитных организаций, выйдут из тюрем. Это вполне реально. У Лукашенко нет другого выхода, кроме как начать откручивать гайки, потому что иначе его просто ждет судьба Мадуро — в лучшем случае, а в худшем — Хаменеи.

