Белоруска встретила самого воспитанного лося в стране 15.06.2026, 0:59

Иллюстрационное фото

Видеофакт.

В воскресенье, 14 июня, белоруска ехала по трассе в направлении Минска, когда увидела лося. К счастью, эта встреча не была ни опасной, ни даже пугающей, передает «Зеркало».

Пользовательница Threads с ником @krasnaya.presnya.belarus выложила видео о приятно удивившей ее встрече с диким животным:

— Сегодняшнее утро в Минск началось необычно. Еду себе спокойно в сторону столицы, район Смолевичей. И тут — картина! На дороге стоит лось. Но не простой, а с высоким IQ. Вместо классического «внезапно выпрыгнуть из кустов» он терпеливо ждал, пока машины остановятся. Убедился, что его пропускают, и спокойно, с чувством собственного достоинства перешел дорогу. Красавчик, поступок достоин уважения! Браво за ПДД. Всем бы такую сознательность.

В комментарии, набравшем больше всего лайков, было написано: «Это просто белорусский лось, я не удивлюсь, если бы был пешеходный переход, он бы по нему переходил дорогу».

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