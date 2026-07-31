Оговорка по Фрейду 1 Александр Класковский

31.07.2026, 10:54

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Колхоз остается колхозом.

30 июля правитель Беларуси снова попытался обосновать свою диковинную идею направлять нерадивых участников жатвы в войско. Получилось неуклюже.

«Нет больше Бельгии!»

Судя по всему, Александру Лукашенко кладут на стол распечатки с мониторингом общественного резонанса после его громких высказываний.

Прозвучавшее на прошлой неделе распоряжение в духе царских времен, когда провинившихся холопов забривали в рекруты, вызвало у продвинутой публики ядовито-ироничную реакцию.

Но автократы не любят признавать: да, это я перегнул, погорячился. Поэтому сегодня, будучи в Брестской области, Лукашенко выдвинул дополнительную аргументацию в защиту своего нового метода воспитательной работы.

«Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе — в армии. Там комары, мошки и прочее. Пусть там послужат. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе — мужской сложной работе», — путано пояснял правитель.

Вопросов меньше не становится. Если нет нужды пополнять армейские ряды, то зачем выдергивать людей с гражданки? Чтобы занять по принципу «копать отсюда и до обеда»?

При этом Лукашенко снова вспомнил о комарах и мошках. Хоть он и уверяет, что не намерен издеваться над бедолагами, однако наказание поставленных под ружье плохих работников укусами насекомых во время сидения в лесисто-болотистой местности, похоже, стало для правителя неким идефиксом.

Конечно, исправлять поведение шпицрутенами было бы еще круче, да только те времена уже прошли, поздновато родился белорусский главнокомандующий.

Если же серьезно, то разве не разумнее стимулировать лучшую работу на привычном месте, где кое-какие навыки есть, чем вырывать человека из производственной цепочки, да еще в разгар страды, и посылать в лучших армейских традициях красить траву перед казармой?

Или, может быть, оболтусов и алкашей допустят к действительно «мужской сложной работе» — например, сапером или оператором пусковой установки «Искандера»? Так ведь такие молодцы могут невзначай и третью мировую развязать.

Вспоминается старый анекдот (приведем без табуированной лексики):

Солдат заснул на боевом дежурстве, облокотился на пульт управления ракетами. Просыпается от крика начальника:

— Что ты наделал?!

— А что случилось?

— Нет больше Бельгии!

Круговорот разгильдяев в природе

Несуразность идеи правителя заключается, в частности, в том, что призыв работников, пусть и недисциплинированных, в армию только обострит кадровый голод на селе.

Впрочем, доблестная белорусская милиция, кажется, придумала, как решить проблему.

МВД рапортует, что «в период уборочной кампании обеспечено максимальное привлечение к труду в сельхозорганизациях неработающих трудоспособных граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел».

Контингент, состоящий на таких учетах, весьма колоритен: бытовые дебоширы, те, кто отсидел в тюрьме или освобожден из ЛТП после принудительного лечения от алкоголизма.

Во будет подмога! Сразу вспоминается культовая советская кинокомедия: «Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет сегодня поработать?»

Короче, не слишком старательных сельчан от уборочной отстранят, загребут на сборы, а на их место поставят «передовиков», с которыми милиция мучается. Этакий круговорот разгильдяев в природе.

Тем временем госСМИ публикуют репортажи о том, как военные комиссары, исполняя поручение Лукашенко, инспектируют трудовые коллективы села на предмет дисциплины и порядка. Например, по данным БелТА, на вчерашний день из 225 сельхозорганизаций и предприятий Минской области военкомы проверили уже 173.

О том, что такая миссия не предусмотрена их должностными обязанностями, никто, конечно, и не заикается. Ну и потом, много ли смыслят в специфике сельхозработ люди, заточенные под совсем другие задачи?

Тем не менее, как сообщает госагентство, «списки нерадивых работников военные комиссары передадут в вышестоящий орган. Информацию аккумулируют и примут решение о направлении на военные сборы».

Как видим, Минобороны втихаря переиначило первоначальный замысел главнокомандующего отправлять лодырей в спецназ на границу с Украиной (только таких вояк там и не хватало!). Вместо этого намечены сборы.

По-народному говоря, заберут в «партизаны». Каждый, кто это проходил, знает, что там людей с гражданки особо не гоняют, многое делается для блезира, на отцепись. Так что вряд ли подобное мероприятие станет горнилом для перековки сомнительных кадров.

Штрафбатами систему не исправишь

Сегодняшний спич о целях призыва недобросовестных аграриев в войско Лукашенко завершил обобщением: «Наша самая главная проблема — отсутствие технологической и трудовой дисциплины. Все можем, если есть дисциплина. Где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Надо наш народ приучать к дисциплине. Будет дисциплина — мы все сможем».

Интересно, задумывался ли белорусский автократ, почему, например, его друг Дональд Трамп не разъезжает по американским полям и не учит фермеров, как хранить сено, убирать хлеб или доить коров? Не потому ли, что хозяин на своей земле и так пашет как папа Карло? И ему в голову не взбредет красть у самого себя солярку.

Ни Эмманюэль Макрон, ни Фридрих Мерц, ни Джорджа Мелони тоже не пытаются управлять экономическими процессами в ручном режиме. В этом просто нет нужды. Да и не их дело лезть в частный бизнес.

Белорусы вряд ли менее трудолюбивы, чем европейские нации с развитой экономикой. Вопрос в том, как экономика устроена.

Анахроничная система с большой долей госсобственности не создает достаточных стимулов. А правителю кажется, что вокруг сплошь криворукие да расхлябанные. И что исправить такую публику можно лишь кнутом.

Упреки, что белорусы плохо работают, стали в устах автократа рефреном. Мол, не хотите, чтобы я пакистанцев или узбеков приглашал — вкалывайте сами по-настоящему.

Если по-хорошему, то следовало бы настроить экономику так, чтобы она нормально функционировала без угроз тюрьмой или армией, без доходящего до анекдотизма ручного управления.

Но Лукашенко продолжает заниматься менеджментом на уровне колхозного бригадира. Сегодня, например, прозвучало: «Сено в рулоны свернули — и бросили. Сено должно лежать под крышей. <…> Сено спрессованное, попадет туда вода — все сгниет. Я это знаю из опыта».

Оговорка по Фрейду. То есть, надо понимать, как гнило сено во времена, когда Лукашенко был директором сельхозпредприятия, так и гниет три с лишним десятилетия спустя, после всех программ «возрождения села».

Потому что колхоз остается колхозом. И никакими штрафбатами эту анахроничную систему не исправишь.

Александр Класковский, «Позiрк»

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