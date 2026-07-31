Назван завтрак для здорового сердца 31.07.2026, 11:33

Время завтрака является критически важным фактором контроля уровня холестерина.

Диетологи уже давно рекомендуют начинать день с полноценного завтрака, богатого белком и пищевыми волокнами. Однако, как отмечают специалисты, значение имеет не только состав утреннего приема пищи, но и время, когда человек завтракает. По мнению экспертов, ранний завтрак способен положительно влиять на уровень холестерина, пишет «Курсор».

Почему не стоит пропускать завтрак

Первый прием пищи играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Если завтракать вовремя, легче контролировать аппетит в течение дня, избегая переедания и частых перекусов высококалорийными продуктами.

Исследования показывают, что регулярный отказ от завтрака может быть связан с повышением уровня «плохого» холестерина. Когда его концентрация становится слишком высокой, на стенках сосудов начинают формироваться жировые отложения. Со временем они сужают просвет артерий, ухудшают кровообращение и увеличивают вероятность развития инфаркта или инсульта.

Что стоит есть утром

Специалисты рекомендуют включать в завтрак преимущественно продукты растительного происхождения. Особенно полезными считаются свежие фрукты, овсянка из цельного зерна, орехи и различные семена.

Такие продукты богаты растворимой клетчаткой, которая способствует связыванию части холестерина в пищеварительном тракте и помогает организму выводить его естественным путем, не позволяя ему всасываться в кровь.

Когда лучше завтракать

Диетолог Дебора Мерфи советует не откладывать первый прием пищи надолго после пробуждения. Аналогичной позиции придерживается и ее коллега Вероника Роуз. По ее словам, оптимально позавтракать в течение первых двух часов после подъема. Такой режим помогает дольше сохранять чувство сытости, снижает вероятность незапланированных перекусов и облегчает контроль суточного рациона.

Кроме того, привычка регулярно завтракать способствует поддержанию здоровой массы тела, помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и положительно отражается на работоспособности и концентрации.

Что показали исследования

В одном из крупных исследований, в котором приняли участие более 37 тысяч взрослых, ученые обнаружили, что у людей, систематически пропускавших завтрак, уровень жиров в крови был примерно на 10% выше, а показатели липидного обмена оказались менее благоприятными по сравнению с теми, кто регулярно ел по утрам.

Полезным дополнением к завтраку станут свежие фрукты, обеспечивающие организм витаминами и минералами, а также цельнозерновой хлеб, содержащий витамины группы B, необходимые для нормальной работы сердца и сосудов.

При этом специалисты рекомендуют ограничить сладкие пончики, булочки и другую промышленную выпечку. Подобные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут способствовать повышению уровня «плохого» холестерина.

Не менее важной частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний остается физическая активность. Врачи советуют еженедельно уделять не менее 150 минут умеренным нагрузкам или около 75 минут интенсивным тренировкам, сочетая их с полноценным и своевременным завтраком.

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