The Guardian: Россия впервые ударила по компании из США 31.07.2026, 11:09

Речь идет о заводе дронов в Киеве.

Во время ракетного удара 24 июля 2026 года был уничтожен завод дронов в Киеве, принадлежавший американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр. Это первый известный случай, когда Москва атаковала американскую компанию в рамках войны против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Уничтоженный завод принадлежал компании Terminal Autonomy, которая производит высокоточные дроны для глубоких ударов с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал источник, знакомый с деятельностью компании.

Само название компании отсылает к финальной фазе атаки дрона-камикадзе, когда искусственный интеллект берет на себя управление оружием после того, как обороняющаяся сторона глушит радиоволны или мобильную связь. Государственные регистрационные данные показывают, что корпорацию зарегистрировали в Делавэре в 2023 году.

«Мы развертываем управляемые искусственным интеллектом барражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на активной службе против объектов противника на линии фронта», - говорится на сайте компании.

The Guardian отмечает, что Terminal Autonomy не ответила на запрос издания о комментарии, как и украинское министерство обороны.

Для России не имеет значения, чья собственность

Атака на объект, юридически принадлежащий американскому бизнесу, поднимает вопрос о будущей безопасности иностранных оборонных производств на территории Украины. Бывший высокопоставленный разведчик США Энтони Винчи объяснил логику, которой руководствуется российская армия при выборе целей.

«Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект. Это все равно цель. Им все равно, американская она или чья-то другая», - сказал Винчи.

Риск распространяется и на потенциальное производство американского оружия непосредственно на территории Украины - вопрос, который приобрел актуальность после недавних заявлений Вашингтона. В начале июля Дональд Трамп, который ранее сдержанно относился к вооружению Украины, заявил, что США предоставят Киеву лицензию на производство зенитных ракет Patriot.

«Я действительно думаю, что если бы ракеты Patriot или любая американская система производились бы в Украине, россияне атаковали бы это производственное предприятие», - считает Винчи.

Россия скрыла, что завод принадлежал американцам

Официальное российское освещение удара существенно отличалось от реальных обстоятельств атаки. В РФ обошли стороной самый острый факт - американское происхождение владельца завода. Об ударе первым сообщило государственное российское информагентство ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ как источник. В сообщении не раскрывалось, что заводом владела американская компания, однако упоминалось, что на объекте работали «специалисты украинско-американской компании». ТАСС точно сообщило, что завод производил дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

По данным источника, знакомого с деятельностью компании, погибших в результате удара не было.

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