В России началась паника из-за большого разгрома танкового штурма на Донбассе 11 26.07.2026, 13:27

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Российские штурмовики были разбиты украинцами, как в тире.

Кремлевские пропагандисты и Z-военкоры продолжают возмущаться по поводу «гениального» решения командования ВС РФ устроить танковый прорыв на Донбассе. Ожидаемо штурм захлебнулся, ВС РФ понесли тяжелые потери.

Жесткую оценку происходящему дал российский ультраправый Z-блогер Alex Parker Returns, передает Dialog.UA.

«На 5-й год «СВО» лампасы организовали гениальный танковый прорыв прямо по заветам дедов. Получилось у дедов во время Курской дуги, получится и сейчас. Какие дроны? Результат оказался предсказуем. И так у них всегда», - возмутился пропагандист.

Z-каналы также отмечают, что российские штурмовики были разбиты украинцами, «как в тире». Детали большого боя раскрыл 1-й корпус «Азов» Нацгвардии. По его данным, все случилось 22 июля на Покровском направлении. В танковый прорыв были брошены оккупанты 8-й и 41-й армий, а также 90-й дивизии ВС РФ.

«41-я гвардейская общевойсковая армия и 90-я гвардейская танковая витебско-новгородская дивизия ВС РФ выдвинулись из района поселка Новоэкономическое. Одновременно из района села Воздвиженка отправились силы 8-й гвардейской общевойсковой армии. В течение 4 часов они пытались зайти в населенные пункты в районе села Шахово», - рассказали в «Азове».

Оккупантов с воздуха прикрывали ударные БПЛА, но это их не спасло. Наступающие силы наткнулись на минные поля, «Азов» вместе с другими подразделениями Сил обороны обрушили на российских штурмовиков дроны, по оккупантам отработала тактическая авиация.

В итоге агрессор потерял 7 танков, 6 ББМ, БМ-21 «Град», «Торнадо-С», почти полсотни единиц легкой техники, спецтехнику. 123 оккупанта были ликвидированы, 29 ранены. Штурм окончательно захлебнулся, выжившие бросились бежать.

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