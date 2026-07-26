«Путин сидит набычившись, покраснев, насупленный» 15 Телеграм-канал «СерпомПо»

26.07.2026, 9:36

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Спасибо Токаеву за инициативу.

СМИ пишут, что на встрече в Омске президент Казахстана Токаев, имя и отчество которого Путин не может запомнить в течение нескольких лет, предложил Путину заморозить конфликт в Украине: «Всё это надо останавливать».

Велико желание всех нормальных людей в нашей стране добиться заключения соглашения о прекращении огня, чтобы весь этот ежедневный кошмар остановился.

Но посмотрите, как осторожно говорит Токаев (можно догадаться, что он хорошо представляет «клиента», сидящего напротив), и какого Путина нам показывает камера. На лице ненависть, злоба. Сидит набычившись, покраснев, насуплен и такое впечатление, что внутри выходит из повиновения ядерный реактор от ракеты «Буревестник» - сейчас будет взрыв.

Готов Путин к тому, чтобы «всё это остановить»? Ответ очевиден. Но Токаеву спасибо за инициативу.

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