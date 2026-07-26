Удары по логистике РФ дали неожиданный эффект
- 26.07.2026, 9:53
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Россияне оттягивают ресурсы с фронта.
Российские войска все активнее усиливают охрану логистических маршрутов после украинских ударов. Это требует дополнительных ресурсов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
«Мобильные огневые группы россиян – гениальный способ Сил обороны Украины оттянуть ресурс россиян с фронта. Без преувеличения», – заявил Андрющенко.
По его словам, сейчас российские военные преимущественно передвигаются колоннами к пяти автомобилям, включая грузовики. Каждая такая колонна сопровождается от одной до трех мобильных огневых групп.
Андрющенко отметил, что только на этой неделе в направлении Донецка ежедневно фиксировали движение от 30 до 50 грузовиков. Несколько меньше транспорта двигалось в направлении Бердянска. Кроме того, под усиленной охраной перевозят и бензовозы.
По его подсчетам, только в районе оккупированного Мариуполя одновременно было привлечено не менее 44 мобильных огневых групп.
«Безумный ресурс со спорной результативностью», - так Андрющенко оценил такую тактику оккупантов.
По его мнению, необходимость выделять значительные силы на сопровождение колонн стала одним из последствий украинских ударов по российской логистике.