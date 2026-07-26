Пожары во Франции привели к эвакуации 220 тысяч человек 26.07.2026, 11:21

Фото: Getty Images

Огонь угрожает городу Бордо.

Французские власти сообщили в воскресенье, что на данный момент 220 000 человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.

Об этом сообщает France24.

По данным региональных властей, последние эвакуации прошли в деревнях вокруг Бордо, а 60 километров главной автомагистрали А63, соединяющей Бордо с испанской границей, были закрыты из-за пожаров.

Еще десятки тысяч человек были эвакуированы из-за других лесных пожаров во Франции и центральной Испании.

Крупный пожар, бушующий на юго-западе Франции, «будет локализован только через длительное время», заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес в интервью, опубликованном в воскресенье газетой La Tribune.

Он добавил, что эвакуированные жители и туристы «не смогут вернуться» до тех пор, пока пожар не будет локализован.

Региональная префектура сообщила, что пожар уже уничтожил около 42 000 гектаров земли, что делает его одним из крупнейших во Франции со времен Второй мировой войны. Пожар 1949 года уничтожил около 50 000 гектаров.

Также стало известно, что к борьбе со стихийным бедствием с вечера субботы привлекут 1500 военных.

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