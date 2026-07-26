Чех с белорусскими корнями Шупенич выиграл чемпионат мира-2026 по фехтованию
- 26.07.2026, 11:13
Он является сыном белорусских оперных певцов Ивана и Ирины Шупеничей.
В Гонконге состоялся чемпионат мира по фехтованию-2026.
Победу одержал 32-летний чешский спортсмен Александр Шупенич. В финале он разгромил итальянца Филиппо Макки (15:2). Для Шупенича это первая золотая медаль на ЧМ, пишет «Трибуна».
Ранее он становился бронзовым призером ОИ-2020, а также дважды бронзовым призером ЧЕ (в 2018-м и 2024 годах).
Отметим, он является сыном белорусских оперных певцов Ивана и Ирины Шупеничей, которые переехали в Чехию.