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Чех с белорусскими корнями Шупенич выиграл чемпионат мира-2026 по фехтованию

  • 26.07.2026, 11:13
Чех с белорусскими корнями Шупенич выиграл чемпионат мира-2026 по фехтованию
Александр Шупенич

Он является сыном белорусских оперных певцов Ивана и Ирины Шупеничей.

В Гонконге состоялся чемпионат мира по фехтованию-2026.

Победу одержал 32-летний чешский спортсмен Александр Шупенич. В финале он разгромил итальянца Филиппо Макки (15:2). Для Шупенича это первая золотая медаль на ЧМ, пишет «Трибуна».

Ранее он становился бронзовым призером ОИ-2020, а также дважды бронзовым призером ЧЕ (в 2018-м и 2024 годах).

Отметим, он является сыном белорусских оперных певцов Ивана и Ирины Шупеничей, которые переехали в Чехию.

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