«Я знаю, как покончить с Путиным через три дня» Андрей Пионтковский

26.07.2026, 8:39

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Андрей Пионтковский

Из глубины пионерского детства поднимаются какие-то странные звуки.

Этот план математически вытекает из серии моих недавних статей о поведении правящей в России чекисткой корпорации. Оно характерно для фашистских режимов (Италия, Германия), столкнувшихся с перспективой неотвратимого военного поражения. Корпорация пытается решить двуединую проблему – удержать власть в стране и минимизировать, по возможности, геополитические последствия поражения. Естественной первоочередной задачей становится отстранение от власти фюрера. Вот уже полтора месяца на ведущих пропагандистских каналах ведется искусная кампания его дискредитации в глазах, прежде всего, сторонников войны. Яркие публицисты беспощадно изобличают анонимных начальников (а на самом деле Путина, а кого же ещё?!) и за бездарное проведение СВО и за трусливый отказ от нанесения сокрушительных (желательно ядерных) ударов по союзникам Украины.

Это было мое первое наблюдение.

Вторым ключевым фактором для Плана стал неожиданно последовавший с начала июля каскад сенсационно недоброжелательных, мягко говоря, для российской власти сигналов из Пекина. Апофеозом стало выступление постоянного представителя КНР в Совете Безопасности и его поддержка американского (!) предложения, прозывавшего Украину и Россию к немедленному прекращению огня.

Не мог же Китай за две недели кардинально изменить свою политику по отношению к младшему, но все же стратегическому партнеру. Никоим образом.

Напротив, отношения Пекина с новым потенциальным российским руководством стали более глубокими и доверительными.

Что касается «минимизации геополитических последствий поражения», то полагаю, этот вопрос был конструктивно решен в ходе откровенных переговоров. Китайцы согласились, что для высоких договаривающихся сторон было бы целесообразно сохранить для России на обозримую перспективу статус суверенного Большого Лаоса на всей территории Восточного Сибири и Дальнего Востока.

Ну что ж, после всего вышеизложенного, мой, еще не сформулированный план, оказался уже практически реализованным. Осталось добавить несколько сопутствующих штрихов.

Конечно, украинское руководство не могло не заметить яркого принципиального выступления китайского представителя в СБ ООН и выразило своим китайским коллегам искреннюю признательность.

Владимиру Зеленскому будет теперь легко за три оставшихся до визита в Вашингтон дня согласовать с Председателем Си суть той исторической инициативы, которую он предложит 28 июля Президенту Трампу.

После того, как в Совете Безопасности выяснилась идентичность китайской и американской позиций по украинскому вопросу, вполне естественно для лидеров этих Великих Держав, двух авторитетнейших мировых политиков ТРАМПА и СИ совместно потребовать от Украины и России немедленно прекратить огонь по формуле «где стоим».

Нобелевская премия мира, врученная совместно Трампу и Си не только справедливо отметит заслуги людей, остановивших кровопролитие в двух странах, но и станет символическим замковым камнем архитектуры мировой безопасности XXI века.

Из глубины пионерского детства первой половины ХХ века поднимаются какие-то странные звуки:

Потомак – Янцзы

Потомак – Янцзы

Вместе идут народы

Трамп и Си слушают нас

Слушают нас.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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