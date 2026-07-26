Россия атаковала Киев баллистикой 2 26.07.2026, 8:32

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Фото: ГСЧС Киева

Было совершено пять пусков из Брянской области.

В ночь на 26 июля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. Сообщается, что было совершено пять пусков из Брянской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. По данным мониторинговых каналов, это были ракеты С-400.

Что известно

В нескольких районах города произошли пожары. Особенно сильное возгорание в результате атаки было зафиксировано в Святошинском районе.

По информации Воздушных сил, ракеты направлялись на столицу через Черниговскую область.

По данным мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе обломки ракеты упали на 18-этажный дом. Огонь охватил 7–8 этажи.

В Соломенском районе загорелось нежилое здание, а в Деснянском районе горят автомобили на парковке. На места уже направляются экстренные службы.

Детали атаки от ГСЧС

По информации ГСЧС Киева, в результате ракетной атаки в украинской столице возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах.

В Деснянском районе сгорел склад, а также 10 машин и грузовик на парковке. В Шевченковском пылало 4-этажное отселенное здание, а в Соломенском произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.

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