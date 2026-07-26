Сырский сделал новое заявление после отставки с поста главнокомандующего ВСУ 26.07.2026, 9:14

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Александр Сырский

Речь идет о военных руководителях государств-союзников и НАТО.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после отставки сделал новое заявление, в котором рассказал о сообщениях и словах поддержки, которые он получил от военных руководителей государств-союзников и НАТО, передает УНИАН.

«Я искренне благодарен нашим международным партнерам, военным руководителям государств-союзников и НАТО, с которыми имел честь работать на протяжении этих непростых лет», – отметил он.

Сырский рассказал, что, в частности, получил сообщения от европейских военачальников – председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне, председателя Военного комитета Европейского Союза генерала Шона Кленси и бывшего начальника Штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина.

«Особенно тронули слова адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что украинская армия своей стойкостью, адаптивностью и внедрением новейших технологий уже меняет представления НАТО о современной войне, а опыт наших военных станет частью будущей военной науки. Это высшая оценка для всех украинских защитников», – написал он.

Кроме того, по словам Сырского, адмирал Радакин написал, что Украина должна рассказать миру свою историю о том, как ей удалось отразить российскую армию и выстоять в войне против значительно более сильного противника.

А генерал Шон Кленси подчеркнул, что борьба Украины – это не только защита собственной территории, но и защита принципов, на которых строится безопасность всей Европы.

«Все эти слова – не обо мне лично. Они об украинских воинах. О командирах, сержантах и солдатах. О тех, кто держит фронт, внедряет новые решения, обучается, сражается и, к сожалению, нередко отдает за Украину самое дорогое», – подчеркнул экс-глава штаба.

Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим был назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

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