«Положили тело на асфальт и решили отдохнуть» 7 26.07.2026, 9:59

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Белоруску возмутил стиль «работы» государственной ритуальной службы.

Жительница Минска Ксения опубликовала в Threads большой пост, в котором рассказала о своем опыте сотрудничества с государственной организацией, оказывающей ритуальные услуги на улице Ольшевского, заметила BGmedia.

По ее словам, после внезапной смерти отца семья надеялась, что государственная служба будет работать профессионально и организованно. Однако в итоге, утверждает девушка, стоимость услуг оказалась не меньшей, чем у частных компаний, а отношение сотрудников оставило тяжелое впечатление.

«Тысячу раз пожалели, что обратились сюда»

В своем посте Ксения рассказывает, что ее отец умер 23 июня. Мужчина имел инвалидность второй группы и из-за болезни сердца весил около 200 килограммов.

По словам женщины, ночью диспетчер сообщила, что тело заберут только утром из-за большого веса. Утром семье назначили агента и направили две бригады — шесть человек.

Однако далее, как утверждает минчанка, ситуация развивалась совсем не так, как они ожидали: «Тысячу раз пожалели, что обратились сюда. Надеялись, что государственная организация работает так, как положено, но нет».

По ее словам, пока один сотрудник занимался оформлением документов, остальные не несли тело на руках, а тащили:

«По приезде один из них начал заполнять договор, а остальные пять человек стянули тело с ковра на мешок и, даже не приподнимая, тащили по полу, по лестнице, по асфальту до машины».

Женщина утверждает, что перед погрузкой сотрудники положили тело прямо на асфальт и решили отдохнуть.

«Как так? Как можно так неуважительно относиться к умершему на глазах у родных?» — пишет она.

«Похороны только через неделю»

После этого семья поехала в офис организации на улице Ольшевского, где встретилась с агентом. Однако, по словам девушки, их сразу пригласили в кабинет заместителя руководителя, которая начала разговаривать в грубой форме. Там семье сообщили, что похороны могут организовать только 30 июня, почти через неделю после смерти отца. Причиной назвали отсутствие второй бригады сотрудников и длительный срок изготовления гроба.

По словам женщины, им также предложили самостоятельно найти четырех-пятерых человек, которые должны были помочь помыть, одеть умершего, нести гроб до машины и на кладбище.

Кроме этого, семье сообщили, что тело похоронят в закрытом гробу, так как, как утверждалось, в организации нет достаточного количества санитаров, чтобы подготовить умершего к прощанию.

Желание отца удалось выполнить только после обращения к частникам

Отдельной проблемой, по словам Ксении, стала кремация.

Она рассказывает, что это была последняя воля ее отца, однако в государственной организации сообщили, что из-за больших размеров гроб не поместится в печи крематория. Вместо этого семье предложили захоронение на Лесном кладбище.

Когда родные начали искать другой гроб, сотрудница, по словам женщины, предложила им оплатить уже оформленные услуги и обратиться в другую организацию.

«Что мы в итоге и сделали. Там к нам отнеслись с пониманием, уважением и сочувствием. Гроб изготовили за одну ночь, и вопрос с кремацией удалось решить», — написала Ксения.

В конце поста она призналась, что до сих пор не может успокоиться после этой ситуации.

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