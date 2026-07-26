На eBay продают более чем столетнее кольцо с рубином и бриллиантами 26.07.2026, 10:32

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Утверждается, что его сделали в Беларуси в 1921 году.

На международной платформе ebay.com продают антикварное кольцо с крупным рубином и 12 бриллиантами. Утверждается, что его произвели на территории Беларуси в 1921 году.

Кольцо из 14-каратного золота (это соответствует 585-й пробе). Украшение инкрустировано крупным рубином весом 1,94 карата и 12 бриллиантами общим весом 0,36 карата.

Продавец утверждает, что украшение находится в отличном состоянии и имеет сертификат.

В объявлении указано, что украшение было произведено на территории Беларуси. На кольце есть клеймо — серп и молот внутри пятиконечной звезды. Это советское государственное пробирное клеймо, однако такой штамп стали использовать только в 1950-х. Есть и другая гравировка, но на фото она практически не читается. Не исключено, что это маркировка мастерской.

За кольцо просят 2 534,65 австралийского доллара — это около 1769 долларов США. Это около 5118 рублей по курсу Нацбанка на 26 июля.

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