закрыть
26 июля 2026, воскресенье, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия входит в очередную фазу коллапса

  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 26.07.2026, 10:59
Россия входит в очередную фазу коллапса

Логистический паралич на фоне кейса Wildberries влечет за собой целый комплекс системных проблем.

Волна систематических атак украинских дронов на крупнейшие распределительные узлы и склады логистической сети Wildberries в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Уральском регионе, воочию демонстрирует стремительный переход российской экономики в очередную фазу инфраструктурного коллапса.

Уничтожение сотен тысяч квадратных метров складских площадей вместе с хранящейся там продукцией наносит сокрушительный удар по ключевому каналу товарооборота в РФ, который обеспечивал снабжение миллионов покупателей и являлся основой жизнедеятельности для сотен тысяч отечественных поставщиков.

Поскольку электронная торговля оставалась единственным динамично развивавшимся сектором экономики России, помогавшим адаптироваться к жесточайшим международным санкциям, вывод из строя значительной части складских мощностей лишает предпринимателей оборотных средств и блокирует возможности сбыта.

Отказ компании WB компенсировать убытки от форс-мажорных военных рисков окончательно разоряет мелких и средних производителей, у которых отсутствуют финансовые резервы для покрытия катастрофических потерь.

Дальнейшее углубление текущего логистического паралича на фоне кейса Wildberries влечет за собой целый комплекс неизбежных системных проблем.

Во-первых, лавинообразная волна банкротств в сфере малого и среднего предпринимательства спровоцирует масштабный рост скрытой безработицы и сокращение налоговых поступлений в региональные бюджеты.

Во-вторых, дефицит складов и разрушение привычных маршрутов доставки неизбежно вызовут резкий прыжок потребительской инфляции, из за чего граждане столкнутся с существенным удорожанием и сужением ассортимента повседневных товаров.

В-третьих, логистический паралич окончательно подорвет механизм параллельного импорта, который держится на высокой скорости оборота и разветвленной гражданской инфраструктуре.

В-четвертых, неизбежен каскадный кризис банковского сектора, так как разорившиеся торговцы перестанут обслуживать коммерческие кредиты, что приведет к аккумуляции невозвратных долгов в финансовой системе.

Продолжающаяся эскалация и регулярное уничтожение ключевых объектов торговой сети доказывают, что экономическая деградация российского государства принимает необратимый характер, а попытки властей игнорировать реальность лишь приближают тяжелейшую социальную катастрофу.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш