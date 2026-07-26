Россия входит в очередную фазу коллапса Телеграм-канал «Сито Сократа»

26.07.2026, 10:59

Логистический паралич на фоне кейса Wildberries влечет за собой целый комплекс системных проблем.

Волна систематических атак украинских дронов на крупнейшие распределительные узлы и склады логистической сети Wildberries в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Уральском регионе, воочию демонстрирует стремительный переход российской экономики в очередную фазу инфраструктурного коллапса.

Уничтожение сотен тысяч квадратных метров складских площадей вместе с хранящейся там продукцией наносит сокрушительный удар по ключевому каналу товарооборота в РФ, который обеспечивал снабжение миллионов покупателей и являлся основой жизнедеятельности для сотен тысяч отечественных поставщиков.

Поскольку электронная торговля оставалась единственным динамично развивавшимся сектором экономики России, помогавшим адаптироваться к жесточайшим международным санкциям, вывод из строя значительной части складских мощностей лишает предпринимателей оборотных средств и блокирует возможности сбыта.

Отказ компании WB компенсировать убытки от форс-мажорных военных рисков окончательно разоряет мелких и средних производителей, у которых отсутствуют финансовые резервы для покрытия катастрофических потерь.

Дальнейшее углубление текущего логистического паралича на фоне кейса Wildberries влечет за собой целый комплекс неизбежных системных проблем.

Во-первых, лавинообразная волна банкротств в сфере малого и среднего предпринимательства спровоцирует масштабный рост скрытой безработицы и сокращение налоговых поступлений в региональные бюджеты.

Во-вторых, дефицит складов и разрушение привычных маршрутов доставки неизбежно вызовут резкий прыжок потребительской инфляции, из за чего граждане столкнутся с существенным удорожанием и сужением ассортимента повседневных товаров.

В-третьих, логистический паралич окончательно подорвет механизм параллельного импорта, который держится на высокой скорости оборота и разветвленной гражданской инфраструктуре.

В-четвертых, неизбежен каскадный кризис банковского сектора, так как разорившиеся торговцы перестанут обслуживать коммерческие кредиты, что приведет к аккумуляции невозвратных долгов в финансовой системе.

Продолжающаяся эскалация и регулярное уничтожение ключевых объектов торговой сети доказывают, что экономическая деградация российского государства принимает необратимый характер, а попытки властей игнорировать реальность лишь приближают тяжелейшую социальную катастрофу.

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