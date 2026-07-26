«Как сказать Николаю Патрушеву, что он жалок, не произнося это напрямую» Алексей Копытько

26.07.2026, 12:08

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Алексей Копытько

О зажигательном перформансе СБУ на Каспии.

Опубликовали часть военных результатов. Среди них, вероятно, персональный привет Николаю Патрушеву.

Накануне масштабно гремело в Ростове, куда нанесли визит дроны СБУ.

В результате:

поражена многофункциональная РЛС 92Н6Е (входит в состав комплекса С-400);

уничтожен ЗРК «Тор М-2»;

уничтожен комплекс РЭБ «Поле-21» (Р-340РП);

поражены два склада с fpv-дронами.

Ростов — большая самодостаточная зона интересов, там масса военных целей. В т. ч. — структуры управления Южного военного округа, командующего оккупационными войсками. Перечень охваченных вниманием целей как бы намекает, что будет продолжение.

Например, комплекс «Поле-21» призван защитить от высокоточного оружия. ЗРК С-400 нужен для защиты от ракет. Россияне из такого набора сделают однозначный вывод.

Также СБУ отработала в акватории Каспийского моря.

Поражены:

ледостойкая стационарная нефтедобывающая платформа им. В.Филановского («Лукойл»);

два судна, участвовавшие в перевозке военных грузов из Ирана;

ракетный катер проекта 12418 «Молния».

С катером может быть до ужаса интересно. В 1992 году на Судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) были заложены два катера проекта 12421 (экспортный вариант с противокорабельным ракетным комплексом «Москит-Э»).

Их рассчитывали продать за границу. Тогда активно продавали такие катера во Вьетнам. Затем вьетнамцы локализовали производство, два катера еще сделали для Туркменистана. Один подарили Египту.

Но два корпуса с некоторой частью начинки остались невостребованными. Они так и простояли на заводе порядка 20 лет, пока в 2016 году Минобороны РФ не решило их достроить.

Один для Каспийской флотилии, второй — для ЧФ РФ — в варианте проекта 12418 (с противокорабельным ракетным комплексом «Уран»). Все это превратилось в очередной долгострой, потому что никак не могли изготовить двигатели.

В конце концов специально к Дню ВМФ РФ 29 июля 2024 года на ССЗ «Вымпел» был спущен на воду достроенный катер проекта 12148 с наименованием «Ступинец» (шефствует район Москвы Ступино).

В мероприятии принимал участие лично самый злой дедушка Кремля — Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию.

Российская пропаганда подавала катер как «новейший». Кое-что современное там безусловно есть, но в основе железо в возрасте 32 лет.

В сентябре 2025-го ракетный катер «Ступинец» был передан для ходовых испытаний на Каспий. Больше катеров данного типа на Каспийском море официально нет.

Т.е., запредельная вероятность, что СБУ к Дню ВМФ РФ-2026 (отмечают 26 июля) поразила именно тот катер, который к Дню ВМФ РФ-2024 спускал на воду лично Патрушев.

Если так — то очень элегантно. Патрушеву недавно исполнилось 75 лет, он дал интервью, где растекался на тему морской мощи России. И вот. С помощью ракетного катера «Ступинец» на Каспии СБУ организовала перфоманс «Как сказать Николаю Патрушеву, что он жалок, не произнося это напрямую». В беспощадный символизм можно играть вдвоем.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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