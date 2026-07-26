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Персик или нектарин — какой фрукт полезнее на самом деле?

  • 26.07.2026, 13:18
Персик или нектарин — какой фрукт полезнее на самом деле?

Наибольшие отличия между ними касаются биологически активных веществ.

Персики и нектарины — фрукты похожие, но с имеющимися отличиями. Внешне они отличаются кожей и содержанием питательных веществ и витаминов.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Real simple.

Некоторые считают, что нектарины слаще и сочнее персиков, но вкус и консистенция полностью зависят от самого фрукта, а также от его спелости.

Пищевая ценность фруктов

С точки зрения пищевой ценности фрукты имеют много общего. Приблизительно 85-90% их массы составляет вода, поэтому они хорошо освежают в жару и имеют невысокую калорийность.

В среднем 100 г свежих плодов содержат только 40-50 ккал, что делает их пригодными даже для людей, контролирующих массу тела.

По данным FoodData Central Министерства сельского хозяйства США (USDA), фрукты являются источником клетчатки, витамина С, калия и небольшого количества витаминов группы B. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, поддерживает нормальную работу кишечника и оказывает положительное влияние на состав кишечной микробиоты.

Персики и нектарины содержат каротиноиды. Оба фрукта обладают мочегонным свойством, выводят из организма токсины и свободные радикалы.

К тому же в нектаринах более высока концентрация витамина А, С, железа, калия, магния и бета-каротина.

Важно: людям с повышенным уровнем сахара в крови следует помнить, что нектарин в разы слаще персика.

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