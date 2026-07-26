«Африканский корпус» сбежал с поля боя, бросив союзников из Мали на растерзание 4 26.07.2026, 13:52

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Российские наемники струсили во время боя у Табришата.

В Мали российские наемники «Африканского корпуса» сбежали с поля боя, бросив на погибель союзнические войска местной хунты. Детали обнародовала военная разведка Украины (ГУР МО).

Инцидент произошел в начале июля в районе населенного пункта Табршат. «Местные повстанческие группировки устроили засаду для россиян и сил хунты, которые двигались колонной… В разгар атаки, когда от огня повстанцев колонна начала нести серьезные потери в бронетехнике и живой силе, россияне отступили, оставив военных малийской хунты на произвол», - рассказали в ГУР.

В разведке отметили, что никакой помощи войскам Мали с воздуха россияне также не оказали, хотя имеют на вооружении боевые вертолеты «Ми-24», «Ми-28», а также тяжелые ударные беспилотники «Орион». В итоге были ликвидированы около 60 российских военных, десятки были ранены, еще примерно 30 попали в плен ополчения.

«Россия использует военных малийской хунты как пушечное мясо для достижения собственных целей в Мали… Главари «Африканского корпуса» в Мали ведут себя как рабовладельцы - солдаты режима служат для россиян челядью… Единственная цель РФ в Мали - установить контроль над ресурсами страны, в первую очередь над золотом и ураном, а также расширить плацдарм для дальнейшей экспансии на континент», - рассказали в разведке. Также, по данным ГУР, россияне активно продают оружие, поставленное Мали якобы в качестве военной помощи.

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