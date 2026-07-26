закрыть
26 июля 2026, воскресенье, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны неожиданные детали визита Зеленского в США

  • 26.07.2026, 14:53
  • 1,454
Стали известны неожиданные детали визита Зеленского в США
Владимир Зеленский

Запланирована не только встреча с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит США. СМИ сообщили о еще одном важном пункте программы его визита.

Об этом сообщает ABC News.

Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.

Кроме того, как сообщило ABC News со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Зеленский и сенатор-республиканец Южной Каролины поддерживали близкие отношения. В последний раз Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш