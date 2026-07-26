Стали известны неожиданные детали визита Зеленского в США
- 26.07.2026, 14:53
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Запланирована не только встреча с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит США. СМИ сообщили о еще одном важном пункте программы его визита.
Об этом сообщает ABC News.
Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.
Кроме того, как сообщило ABC News со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.
Зеленский и сенатор-республиканец Южной Каролины поддерживали близкие отношения. В последний раз Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти.