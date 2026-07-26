Хозяева Лукашенко движутся к дефолту Алексей Мазартов

26.07.2026, 16:06

Цифры не сходятся.

В понедельник, 20 июля, российский Минфин сообщил, он временно не будет размещать облигации федерального займа. На фоне дыма от пожаров складов Wildberries новость прошла почти незамеченной. И возможно, зря.

Неожиданное решение

Российский Минфин заявил, что решение приостановить продажу ОФЗ принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации». Что там с рыночной ситуацией такого случилось, что она внезапно стала нестабильной, Минфин не стал уточнять. Хотя, на самом деле, никакого секрета нет. Минфин перестал брать в долг потому что в долг ему больше не дают.

За несколько дней до этого решения Минфину пришлось отменить аукцион по продаже ОФЗ, потому что не нашлось желающих их купить. До этого с начала июня аукционы отменялись дважды. По плану Минфин в третьем квартале рассчитывал занять на внутреннем рынке 1,5 триллиона российских рублей. По факту ему удалось взять долг в меньше, чем символическую сумму в 10 миллиардов. Ну а если вам не дают то, о чем вы просите, остается сделать вид, что не очень-то и хотелось.

Правда, остается вопрос: «где брать деньги». Война сама себя не прокормит. Дефицит бюджета вырос уже почти до 6 триллионов рублей. Не говоря уже о том, что на прошлой неделе, не привлекая лишнего внимания, Минфин увеличил план по расходам еще на триллион. То есть, дефицита в бюджете будет больше.

Именно ОФЗ в последнее время были главным источником финансирования бюджетного дефицита. Потому что никто кроме российских банков российскому Минфину в долг не давал. Правда, даже у собственных банков брать в долг приходилось дорого. Ставки по ОФЗ выросли до 13–17 процентов.

Поэтому расходы на обслуживание долга составляют сейчас около 9 процентов всех бюджетных расходов. Это больше, чем расходы на образование и здравоохранение вместе взятые. Так что фактически российский Минфин построил почти классическую финансовую пирамиду. Когда вы берете новые долги, чтобы возвращать старые.

Но пирамида работает, пока есть приток свежих денег. Причем поток денег должен постоянно расти.

Цифры не сходятся

В 2023 году Россия разместила ОФЗ на 2,8 триллиона рублей. В 2024 году было уже на 4,5 триллиона. В 2025 объем размещений составил 7,2 триллиона хотя первоначально планировалось 4,8.

На этот год Минфин сразу запланировал взять в долг 6,5 триллионов рублей, но что-то пошло не так. В первом квартале еще получилось немножко перевыполнить план. Во втором квартале до плана не дотянули всего чуть-чуть. Ну а в третьем случился полный провал. Российские банки в принципе готовы давать Минфину в долг, но под такие ставки, которые он не может себе позволить.

Поэтому для финансирование дефицита бюджета остался только один серьезный источник – средства Фонда национального благосостояния. Но ликвидных средств там всего на 3,6 триллиона рублей. А дефицит в бюджете уже сейчас почти шесть триллионов. При этом больше трех триллионов надо вернуть по старым долгам. А занять деньги больше негде.

А если не получается брать новые долги, то остается только перестать платить по старым. Хуже от этого уже не станет. Поэтому прекращение размещения облигаций — это может быть первый шаг к тому, чтобы объявить о временной приостановке выплат по старым долгам «до стабилизации рыночной ситуации». То есть, сделать российским банкам такой маленький дефолт. Благо опыт внезапных дефолтов имеется еще с 1998 года.

Аргумент против такого маленького дефолта – это то, что российские банки и так находятся уже в не очень хорошем положении. За первые две недели июля клиенты вывели из банков 0,5 триллиона рублей. То есть банки теряли наличность со скоростью 32 миллиарда рублей в день. По сравнению с июнем скорость вывода наличных денег увеличилась больше чем в два раза, хотя уже в июне их выводили слишком много.

И новая проблема

Параллельно с этим ухудшается ситуация с возвратом кредитов. Доля проблемных кредитов в российских банках выросла до 11 процентов.

Соответственно у банков растет дефицит ликвидности. По состоянию на 20 июля этот дефицит составлял около 2,5 триллионов рублей и это был исторический рекорд с марта 2022 года.

Ну и понятно, что решение не платить по долгам, оно, во-первых, ударит по банкам напрямую. А, во-вторых, может привести к тому, что люди начнут еще активнее забирать деньги.

Конечно, даже если Минфин прекратит полностью выплаты, масштаб кризиса не будет таким, каким он был в 1998 году. ОФЗ сейчас составляют гораздо меньшую долю банковских активов, по сравнению с тем, сколько российские банки в 1998 году держали в ГКО.

Но с другой стороны, в 1998 году не было всех этих отягчающих внешних обстоятельств, которые есть сейчас. В 1998 году Россия не вела полномасштабную войну, в 1998 году никто не бомбил российские НПЗ, в 1998 году не горели российские склады.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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